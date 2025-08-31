Anticorrupción sigue la pista de Zapatero en la financiación ilegal del PSOE a través del régimen venezolano de Maduro

La Fiscalía Anticorrupción sigue la pista del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la financiación ilegal del PSOE a través del régimen venezolano de Nicolás Maduro.

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente encargó a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) una serie de diligencias de investigación en el marco de la trama Koldo antes del mes de agosto con el objetivo de esclarecer la presunta financiación ilegal del PSOE de Pedro Sánchez.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "la Fiscalía Anticorrupción sigue la pista de Zapatero en la presunta financiación ilegal del PSOE de Pedro Sánchez a través de la dictadura venezolana de Nicolás Maduro. No se descarta que el expresidente del Gobierno socialista haya participado como intermediario".

"Los investigadores sospechan que Zapatero podría estar relacionado a través de terceras personas y testaferros con cuentas bancarias empleadas para entregar al PSOE los fondos procedentes del régimen de Maduro", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "Anticorrupción indaga en la presunta comisión de posibles delitos de corrupción o de blanqueo de capitales por parte de Zapatero. Mientras tanto, se escudriña en paralelo la presunta financiación ilegal del Partido Socialista. Anticorrupción y la UCO están decididos a llevar las investigaciones hasta el final. Es necesario hacer una limpieza en las instituciones".

Recordamos que el apoyo inicial del Gobierno de Pedro Sánchez al líder de la oposición venezolana Juan Guaidó saltó por los aires después de que la nº 2 del régimen de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, viajara a España en enero de 2020: "El Ejecutivo socialista se entregó al régimen de Maduro, que ofreció cupos de petróleo para financiar el PSOE y la presidencia de Sánchez en la Internacional socialista. En este cambio de postura respecto al liderazgo de Venezuela, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero jugó un papel clave y decisivo".

Tal y como desveló este diario en exclusiva el pasado mes de enero, el empresario Víctor de Aldama atesora pruebas de la presunta financiación ilegal del PSOE. Concretamente, un sobre con cupos de petróleo de la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) por valor de 250 millones de dólares para financiar la Internacional Socialista de Pedro Sánchez. El propio Sánchez fue elegido presidente de la Internacional Socialista a finales de 2022 para los próximos 4 años por aclamación, sin necesidad de votación, ya que su candidatura fue la única que optaba al puesto.

La presunta financiación de la Internacional Socialista se habría canalizado con la participación de un testaferro venezolano cercano a José Luis Rodríguez Zapatero con los citados cupos de petróleo que obran en poder del empresario. Aldama tendría información sobre una supuesta cuenta bancaria de Zapatero en Rusia que se habría empleado para enviar los fondos desde Venezuela.

El sobre de PDVSA de Víctor de Aldama.

Imputaciones de personas jurídicas

El auto de ingreso en prisión del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, dictado por el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, el pasado mes de julio no descartaba la imputación de más personas físicas y jurídicas: "El botín indiciariamente obtenido por, o comprometido para, los Sres. Ábalos y García (en el entorno de un millón de euros) representa un porcentaje insólitamente mínimo en el marco de esta clase de operaciones delictivas. En efecto, si el importe del premio económico por la indebida adjudicación de las obras hubiera constituido, por hipótesis, un uno por ciento del valor de las adjudicaciones --porcentaje aún muy contenido en términos comparativos con otras operaciones semejantes-- dicho premio equivaldría a una cantidad superior a los cinco millones de euros, varias veces mayor que la parte que indiciariamente correspondía a los Sres. Ábalos y García".

"Ello refuerza así, siempre en los términos indiciarios tantas veces señalados, la idea de que más personas, físicas o jurídicas, además de los Sres. Ábalos, García y Cerdán, pudieran haberse lucrado con las tan mencionadas adjudicaciones, eventualidad que, desde luego, no puede ser descartada en este momento", concluía.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com

