Sánchez quiere renovar el TC cuanto antes para seguir controlándolo y Conde-Pumpido retirarse al Consejo de Estado

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez quiere renovar el Tribunal Constitucional cuanto antes para seguir controlándolo mientras el presidente actual del tribunal Cándido Conde-Pumpido aspira a retirarse al Consejo de Estado.

En diciembre de este año, finaliza el mandato de Conde-Pumpido como presidente del TC, de la magistrada izquierdista María Luisa Balaguer y de los magistrados conservadores Ricardo Enríquez y José María Macías. No obstante, Macías podrá ser renovado hasta cumplir un mandato total de 9 años, ya que tomó posesión del cargo hace un año, en sustitución del magistrado Alfredo Montoya, que renunció por motivos de salud en julio de 2022.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital señalan que "el TC actualmente está compuesto por 7 magistrados izquierdistas y 5 conservadores. La próxima renovación de cuatro magistrados le corresponde al Senado. El PP controla en la actualidad 145 escaños de los 266 de la Cámara Alta, por lo tanto, está a 15 senadores de poseer una mayoría de tres quintos necesaria para poder designar a los 4 próximos magistrados del TC sin tener que pactar con el PSOE".

"Pedro Sánchez tiene mucha prisa por pactar con los populares la renovación del Tribunal de Garantías ya que existe el riesgo creciente de verse obligado a convocar elecciones generales por los casos de corrupción que asolan a su Gobierno su partido y su familia. Si hay elecciones y el PP obtiene 15 senadores más de los actuales, podría designar a los cuatro magistrados del TC y la mayoría del tribunal cambiaría y volvería a ser conservadora", añaden. En el TC acabarán desembocando todos los procesos judiciales que se investigan actualmente contra el entorno de Sánchez.

Las mismas fuentes consultadas por LD destacan que "Conde-Pumpido también quiere dejar ya la presidencia del TC. Considera que ha sufrido un gran desgaste personal y profesional avalando la Ley de amnistía del 1-O o con la amnistía encubierta de los condenados en el caso de los ERE del PSOE de Andalucía. Por ello, quiere una retiro dorado en el Consejo de Estado y no permanecer en funciones en el TC como presidente a partir del próximo mes de enero".

En diciembre de 2023, este diario publicó que Conde-Pumpido aspiraba a ser presidente del Consejo de Estado. Sin embargo, su deseo ha cambiado y ahora quiere ser consejero permanente, ya que así su cargo no corre peligro si cambia el Gobierno. La plaza de consejero permanente del Consejo de Estado es vitalicia y su acceso está reservado a personas con trayectorias muy destacadas en la Administración, la Judicatura o la Academia. Su designación se realiza por Real Decreto a propuesta del Gobierno, con el aval del propio Consejo.

En la Presidencia del Consejo de Estado, que actualmente ostenta la exvicepresidenta de Pedro Sánchez Carmen Calvo, se percibe un salario anual de 93.546,72 euros. Por su parte, los consejeros permanentes ganan 124.656,54 euros al año más trienios repartidos en catorce pagas, y al jubilarse pueden recibir una pensión compensatoria mensual de 8.310,43 euros por hasta dos años, incompatible con la pensión de la Seguridad Social.

En la actualidad, las 9 plazas de consejeros permanentes del Consejo de Estado están ocupadas por Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, José Luis Manzanares, Alberto Aza, Magdalena Valerio, Paz Andrés, Fernando Ledesma, María Teresa Fernández de la Vega, Enrique Alonso y María Luisa Carcedo. No es posible destituirles, salvo renuncia, incapacidad o fallecimiento. No obstante, Sánchez podría crear una nueva sección para Conde-Pumpido si el volumen de trabajo lo justifica y la propia Comisión Permanente del Consejo da su visto bueno.

El Senado activa la maquinaria para renovar el TC

El propio Cándido Conde-Pumpido remitió el escrito que da comienzo al proceso de renovación del Tribunal Constitucional al Senado la última semana de julio, ya que lo habitual es hacerlo cuatro meses antes de que finalice su mandato el próximo 17 de diciembre.

Por su parte, el presidente del Senado, el 'popular' Pedro Rollán, informaba este pasado viernes a la Mesa de la Cámara Alta de la misiva que le remitió el presidente del Tribunal Constitucional en la que le instaba a activar el proceso para la renovación de los magistrados que le corresponden.

