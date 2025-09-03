Alejandro Fernández: "Illa es el nuevo Cerdán del PSOE, no creo que sea para estar muy orgulloso"

El presidente de Generalidad de Cataluña, Salvador Illa, se reunió con el prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont, en Bruselas siguiendo un encargo de Pedro Sánchez. Illa ha dado al independentismo una foto histórica blanqueando al líder independentista siguiendo la estela de Zapatero y de Santos Cerdán. Los detalles de la reunión entre el presidente socialista catalán y el expresidente fugado y los temas que se trataron en la misma no han trascendido.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, ha contado qué es lo que han podido tratar Salvador Illa y Carles Puigdemont en su encuentro en la sede de la Generalidad en Bruselas. Ha dicho que cuando vio la foto de la reunió sintió "algo a lo que estoy bastante acostumbrado porque llevo muchos años en el Parlamento de Cataluña y viví los días más álgidos del procés. Estas imágenes ya no me sorprenden".

Fernández ha añadido que "con esta historia de que se está pasando página y que vamos a la normalización, distensión y al reencuentro conviene recordar quien es Puigdemont". Ha explicado que líder de Junts Per Cataluña y socio de investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "es un señor que fue presidente de la Generalidad; que lideró un golpe de Estado; que se escapó en un maletero convirtiéndose en prófugo de la Justicia; que no sólo no se arrepiente de lo que hizo sino que asegura que en cuanto vuelva a pisar terreno español lo va a volver a hacer; que considera que España es un Estado fascista y que todos los catalanes que no pensamos como él y no somos independentistas somos colonos, ñordos, e inadaptados. Ese es Carles Puigdemont. A partir de aquí quien considere que hacerse una foto con este tío es rencuentro, normalización, distensión y pasar página que venga y nos lo explique. Yo evidentemente no lo veo así".

Ha insistido el líder del PP en Cataluña que "es importante recordarlo y no caer en las trampas del apaciguamiento y no bajar los brazos. Sé que este tema cansa y que mucha gente quiere pasar página y que está harta, pero es la ventaja con la que juega el demonio: intentar convencernos de que no existe o intentar convencernos de que se ha apaciguado. No, el demonio existe, el demonio no se apacigua y vuelve a actuar en cuanto puede. En términos estrictamente políticos es lo que estamos viendo ahora. Se le está rearmando".

Las "cinco cosas" que quiere Puigdemont de Sánchez e Illa

Alejandro Fernández se ha preguntado "¿de qué hablaron estos señores? No lo sabemos", pero cree que "nada tiene que ver lo que hablaron de lo que ha explicado Illa. Básicamente hablaron de cuatro o cinco cosas; lo que quiere uno y lo que quieren los otros pasando del Parlamento y las instituciones democráticas con opacidad absoluta".

"¿Qué es lo que quieren Sánchez e Illa? Los presupuestos, tanto PGE como catalanes. ¿Qué quiere Puigdemont ahora mismo? Básicamente cinco cosas: uno, las competencias de inmigración, pero no por la inmigración en sí sino por el control de las fronteras; dos, un CGPJ catalán para garantizarse la inmunidad en caso de volver a repetir delitos; tres, las selecciones deportivas catalanas para que se enfrenten contra España; cuarto, el catalán en Europa y cinco, el reconocimiento nacional de Cataluña a través de un Estado plurinacional confederal. Esto es de lo que hablaron y lo que está encima de la mesa", ha explicado el líder del PP catalán.

Junts y la moderación que no existe

Uno de los asuntos que ha comentado Alejandro Fernández es cómo el apaciguamiento no sirve con el independentismo catalán. Ha dicho que esto "no podemos parar de explicarlo aunque creamos que este tema ya no está en la agenda política". "Cuando la estabilidad institucional de una nación se viene abajo se viene abajo todo lo demás. Es así. Eso es lo que está a punto de pasar en España. Todavía no ha pasado, pero llevamos ya muchos años recorriendo ese camino y hay que frenarlo ya. Para frenarlo ya hay que tomar distancia con esta gente", ha indicado.

Ha recordado que Carles Puigdemont "sigue refiriéndose a los catalanes no separatista como ñordos, colonos e inadaptados" y que puede "entender que haya almas caritativas y bienintencionadas que crean Junts per Cataluña va a volver a ser Convergencia y que están deseando ir a la moderación y es todo lo contrario". En este sentido ha hablado de la líder de la extrema derecha catalana, Silvia Orriols. Ha dicho que "la presión de Orriols con una retórica salvaje no va a llevar a Junts a la moderación sino que va a exacerbar sus discurso. Esto es lo que vamos a ver. No estamos en la distensión y la moderación, estamos en el rearme ante un nuevo golpe y mucho me temo que todo esto lo vamos a vivir corregido y aumentado porque si desarmas al Estado que hizo frente al proceso pues ya no habrá nadie enfrente".

"Las teorías de la distensión y el encuentro y operaciones dialogo son muy contagiosas. Ser un poco Pepito Grillo es incómodo. Lo bonito es inaugurar polideportivos y hospitales y dar abrazos. Eso es maravilloso, pero estar todo el día erre que erre con este tipo de discursos que es lo que me toca a mí, es la responsabilidad que tengo, puede llevar a que incluso alguno diga que no seas pájaro de mal agüero sino que, además, esto no es lo que toca hablar ahora", ha lamentado Alejandro Fernández.

El líder del PP catalán ha añadido que "como la historia nos demuestra una y otra vez que el apaciguamiento no sólo no sirve sino que envalentona al rival, pero también que, por alucinante que sea, esa evidencia no acaba de cuajar y la gente sigue entregándose a los encuentros ficticios y a los masajes. Hay que insistir". Ahora "hemos visto este espectáculo bochornoso de ver a Salvador Illa en una progresión geométrica de la degradación. Illa debería pensar que sustituye nada más y nada menos que al ínclito Cerdán en este tipo de tareas de fontanería repulsiva. Illa que va de alma cándida es el nuevo Cerdán del PSOE, no creo que sea para estar muy orgulloso".

Reformar la Constitución

Alejandro Fernández ha dicho que "a lo mejor no hemos hecho los deberes con suficiente antelación para evitar que ocurra" esta reunión entre Illa y Puigdemont en Bruselas. Cree que "ya no estamos en tiempos de reformismo suave. Los que somos liberal conservadores nos gusta el reformismo, pero es que esto ahora no es así. Necesitamos una agenda transformadora que no sólo derogue el sanchismo sino que proteja al Estado y lo impulse. Esta agenda tiene que ser muy ambiciosa: una reforma constitucional que clarifique competencias y de regeneración democrática".

En este sentido, ha señalado que "si tú no proteges al Estado de esto la Constitución Española ya no te sirve para proteger al Estado, tienes que reformarla. Porque llegará un momento que puede culminar en la España confederal. Creo que sí que habría transitoriamente una España confederal". El líder popular catalán ha asegurado que "hay una diferencia en términos morales entre el PP y el PSOE: se nos puede acusar de haber actuado tarde o de poca fortaleza mientras el PSOE lidera este proceso, es una diferencia sustancial".

El líder del PP en Cataluña ha dicho con sorna que "a Illa ya estaban a punto de darle el Premio Español de Año como a Jordi Pujol en el 83 por esa voluntad de autoengaño de las élites madrileñas". "Estaba encaminado a los altares y era el espejo en el que nos teníamos que mirar los constitucionalistas catalanes para pasar página y lograr el reencuentro. Estoy muy orgulloso de no haber imitado a Illa. Tenemos que aprender de una vez a no encumbrar a los altares a este tipo de personajes y defender a los cosntucionalsitrs catalanes de verdad, los que se dejan la piel que son muchos y han sido vilipendiados, marginados en su tierra e incomprendidos en Madrid. Así llevamos 40 años", ha finalizado.