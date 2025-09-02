Sánchez será el siguiente en reunirse con Puigdemont

El Gobierno ha reiterado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá con el líder de Junts, Carles Puigdemont, para seguir con la negociación que inició su exsecretario de Organización, Santos Cerdán; prosiguió el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero; y ahora apuntala el presidente de la Generalidad de Cataluña, Salvador Illa, para que la formación separatista catalana apoye la continuidad de Sánchez al frente de La Moncloa.

En concreto, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha incidido –al hilo de la reunión de Illa con Puigdemont— en que el líder de los socialistas se reunirá con el expresidente de la Generalidad "con absoluta normalidad". Una normalidad que tendrá que darse fuera del territorio español, ya que Puigdemont podría ser detenido por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por un delito de malversación cometido durante el 1 de octubre de 2017, cuando intentó declarar la independencia de su comunidad autónoma.

En este sentido, Alegría no ha puesto fecha al viaje que tendrá que realizar Sánchez fuera del país pero ha asegurado que el Ejecutivo informará "con toda normalidad" del encuentro antes de que se produzca. "El presidente del Gobierno dijo que esa reunión se producirá con absoluta normalidad y cuando llegue ese momento todos ustedes lo conocerán y lo sabrán", ha subrayado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes.

Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha negado rotundamente que la negociación que Illa está llevando a cabo en estos momentos en Bruselas esté destinada a conseguir el apoyo de Junts al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que el líder de los socialistas anunció este lunes que iba a presentar.

"Tengo que cumplir con compromisos parlamentarios", afirmó Sánchez en la entrevista concedida a RTVE antes de tachar de "normalidad" que un presidente autonómico se reúna con un prófugo de la Justicia en otro país para negociar su apoyo en el Congreso. Así, el Ejecutivo está en trasladar que, como ha dicho la titular de Hacienda, las negociaciones entre los separatistas catalanes y el secretario general del PSOE son "buenas para la convivencia". Para ella, que ambas formaciones ganen confianza –a pesar de que sea a costa de las constantes cesiones por parte del Estado— "repercute en el interés general".