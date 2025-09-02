No, el demacrado Sánchez tampoco sabe cómo funciona la oferta y la demanda

También en Con Ánimo de Lucro nos dimos cuenta de detalles que hoy destaca todo el mundo, como el aspecto que presentaba Pedro Sánchez, demacrado, extraordinariamente delgado y en ocasiones gesticulando de forma extraña. Pepa Bueno, que tampoco quiso ser muy incisiva en casi ningún tema, y hubo muchos temas que se dejó en el tintero, le preguntó por varios asuntos económicos, aplicando un importante masaje, puesto que compartió en todo momento el punto de vista del Presidente.

Sánchez habló de "las estrecheces" que sufren los españoles y que puso Pepa Bueno encima de la mesa: hemos subido las pensiones y el Salario Mínimo, decía Sánchez. Sin embargo ni uno ni otro recordaron que en su reciente comparecencia de ecuador de legislatura, allá por el mes de julio, Sánchez presumió de que había mejorado un 9% el poder adquisitivo de los españoles.

Sobre vivienda, entrevistado y entrevistadora compartían la visión de que el mercado libre de viviendas no funciona y que hay que atajarlo desde lo público. Una lectura un tanto alejada de la realidad. Una tozuda realidad que habla de que cuanto más intervenido está el mercado, peor funciona y más difícil se vuelve para ofrecer a los ciudadanos alternativas a su medida.

También han hablado de la "quita de la deuda", que no deja de ser una suerte de default, aunque en este caso no se vaya a perdonar, sino que va a ser asumido por el gobierno central, lo que significa que la seguiremos pagando los ciudadanos, pero así el presidente puede cumplir con su palabra. Finalmente, los presupuestos: prometió presentarlos, pero no tuvo empacho en decir que si se los tumban, seguirá gobernando. Dejó claro que en España lo más importante es él.

Y hasta aquí lo que se vio ayer en TVE desde el punto de vista económico. Pero ¿qué hay de lo que no se vio? En cuanto al poder adquisitivo de los españoles, con Sánchez en el mejor de los casos está estancado, y en muchas ocasiones los salarios reales han perdido poder adquisitivo desde 2018. La gran subida registrada por el SMI desde los 900 euros mensuales en catorce pagas en 2019 hasta los 1134 euros mensuales en catorce pagas de este mismo verano, se la ha comido enterita la inflación.

Y en cuanto a la vivienda, en ningún momento se le mencionó al presidente del Gobierno la Ley antidesahucios que ha cronificado el problema de la okupación y la inquiokupación, o en ningún momento se le ha recordado a Pedro Sánchez que su lucha contra el alquiler turístico, o su ataque a los grandes tenedores, unido al problema de la okupación ha reducido de una manera brutal la oferta y al mismo tiempo ha disparado la demanda. Con lo que, con él, el problema de la vivienda se ha convertido en un lastre crónico de nuestra economía.

Por último también quiso hablar de la deuda y aquí vino otra de las grandes mentiras: "la hemos reducido", decía. Pero la realidad es que en términos cuantitativos no ha hecho más que aumentarla. Y si no, juzguen ustedes: En junio de 2018 España debía 1 billón 164.000 millones de euros. En mayo de este año esa deuda asciende a un billón, 663.000 millones de euros,. Es decir, que ha sumado casi medio billón de euros de deuda. En cuanto al déficit público. Llegó Sánchez en 2018 con un déficit del 2,2% de objetivo presupuestario. Subió mucho, en 2021 era del 6,76%. Momento desde el que empezó a bajar. En 2024 ese déficit era del 2,8%... todavía por encima del 2,2% de 2018

