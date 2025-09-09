Rocío Albert sobre la condonación a Cataluña: "Esto es un robo, un engaño, y los madrileños pagarán las consecuencias"

La condonación de más de 17.000 millones de euros en deuda a Cataluña, acordada entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Esquerra Republicana (ERC), ha desatado una fuerte oleada de críticas en el ámbito político y económico. El motivo: un cálculo que, según diversos expertos, está diseñado para beneficiar a Cataluña de manera desproporcionada, duplicando la cantidad que le correspondería si se aplicaran criterios de equidad entre todas las comunidades autónomas.

Según un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), el método utilizado por el Ministerio de Hacienda se basa en criterios como el endeudamiento acumulado tras la crisis de 2008 y durante la pandemia, así como la subida del IRPF entre 2010 y 2022. Esta fórmula habría resultado especialmente favorable para Cataluña, mientras que comunidades históricamente infrafinanciadas como la Comunidad Valenciana, Murcia o Andalucía se verían claramente perjudicadas.

Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, la consejera de Economía y Hacienda, Rocío Albert, ha sido una de las voces más contundentes en contra de lo que califica como una "falsa condonación". En declaraciones en el programa La Noche de Cuesta, Albert ha afirmado: "Esto es un robo, es un engaño, no podemos dejar que los españoles se sientan engañados y trasladar la deuda de los que lo han gestionado mal a los que no se lo merecen".

Albert denunció que no se ha ofrecido explicación alguna sobre el criterio de reparto, y ha alertado de que esta operación no implica la desaparición de la deuda, sino simplemente un cambio de manos que terminará afectando a todos los ciudadanos: "Nosotros decimos no a la condonación. La deuda no desaparece; lo que te quitan de un lado, te lo ponen por el otro multiplicado por cuatro".

Un coste directo para los madrileños

La consejera explicó que esta condonación supondrá un impacto económico directo en la Comunidad de Madrid, cifrando en 492 euros adicionales por ciudadano el coste que deberán asumir. Esto podría suponer cuotas de subidas de impuestos llegando a pagar cada madrileño una media de hasta 900 euros en concepto de IRPF, además de verse afectados otros impuestos al alza.

Además, Albert ha incidido en que el dinero "no puede utilizarse para incrementar el gasto", y ha criticado que no haya rectificación ni modificaciones en el anteproyecto de ley presentado por el Ejecutivo: "No nos han dado ninguna explicación, no solo no se retractan, es que no lo cambian en su anteproyecto de ley".

"Como Sánchez vive del dictado de los independentistas... vamos sometiéndonos al independentismo, a las peticiones y desmanes... y el resto de los españoles a pagarlo" 🎙️ Rocío Albert, Consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid en #NocheDeCuesta pic.twitter.com/GdtOkfmFkJ — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) September 9, 2025

La Comunidad de Madrid considera que esta medida no es casual. Para Rocío Albert, la clave del acuerdo está en la dependencia parlamentaria del presidente del Gobierno respecto a los partidos independentistas: "Sánchez vive al dictado de los independentistas, depende de sus siete votos. No es que los compre, es que los alquila y le sale carísimo".