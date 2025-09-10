La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, nuevos mensajes de whatsapp relacionados con la trama Hidrocarburos que salpican a la que fuera ministra de Industria de Pedro Sánchez, Reyes Maroto.

El sumario de esta trama corrupta, al que ha tenido acceso Libertad Digital, recoge varios mensajes interceptados por la UCO entre el que fuera asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama relacionados con la concesión de la licencia de operador del Ministerio Industria a la principal empresa de la trama, Villafuel.

El 28 de diciembre de 2020, Aldama envía varios mensajes a Koldo con los datos personales de algunos socios y técnicos que se iban a reunir en el Ministerio del Industria con el que fuera jefe de gabinete de la ministra Reyes Maroto, Juan Ignacio Díaz Bidart. Entre los asistentes, se encuentra la empresaria Carmen Pano que reconoció haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE o el que fuera socio de Aldama, Claudio Rivas. El encuentro fue organizado por el propio Koldo García y posteriormente, se celebraron más reuniones en Industria.

Aldama enviaba a Koldo inicialmente las identidades de tres de los asistentes: "Van a montar una comercializadora. En principio (son) 4 porque quieren llevar al técnico por si preguntan cosas técnicas pero no me han pasado todavía los datos". "Ok gracias Vale", contestaba Koldo.

Después, el empresario envía los nombres y DNI de otras dos personas. Koldo pregunta: "5 personas para una presentación?". Aldama responde: "Quieren hacerlo bien y están acojonados. Y si puedes venir en un rato te lo agradezco". "Yo si voy", replica Koldo.

Aldama vuelve a escribir: "Digo a verme a mi". Koldo contesta: "Aaaaaa. Ok. Voy. En un rato". "Gracias", responde Aldama. Media hora más tarde, el exasesor de Ábalos escribe: "Salgo. Voy".

Tras esa supuesta reunión entre Aldama y Koldo, el empresario manda un teléfono a Koldo que podría pertenecer a Carmen Pano. A continuación, Koldo escribe: "Te la van a chupar". "Ojalá", contesta Aldama. Finalmente, Koldo escribe un último mensaje: "Llámame cuando puedas por favor".

Recordamos que ya salieron a la luz 42 mensajes entre Víctor de Aldama y la entonces ministra de Industria Reyes Maroto que demostrarían que se conocían, pese a que esta declaró no recordar conocerlo en su primera comparecencia en la Comisión de Investigación del Senado sobre la trama Koldo.

El encuentro pactado por Koldo con Delcy Rodríguez

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha hallado además un mensaje en el que se aprecia que el exasesor ministerial Koldo García concertó una cita con la nº 2 del régimen venezolano de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, sólo 3 meses después de que José Luis Ábalos fuera cesado como ministro de Transportes por Pedro Sánchez en julio de 2021.

La primera conversación recogida por la UCO la inició Koldo García el 3 de octubre de 2021 a las 22.00 horas. "Muy buenas vicepresidenta perdon que la moleste soy Koldo (sic)", escribió el exasesor de Ábalos. Según el documento aportado por los agentes, Rodríguez le contestó inmediatamente: "Hola K". Al minuto siguiente, Koldo le apuntó: "Cuando pueda la llamo por otro medio y decirle que gracias, estaré el jueves ahí para cuando usted me pueda recibir".

A las 22.02 horas, la nº 2 de Maduro respondió con un "Bien K", a lo que exasesor ministerial añadió: "Perdone que me exprese mal cuando pueda usted la llamo!!! perdón el error!!!". Rodríguez le contestó a Koldo diez minutos después que se encontraba en un acto y le envió una fotografía. García le agradeció y le dijo: "Yo espero todo lo que usted me diga". La número dos de Nicolás Maduro cerró la conversación con un mensaje en el que se lee: "Perfrcto".

