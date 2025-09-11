Esta semana se ha publicado la noticia de que Pablo Iglesias e Irene Montero han cambiado el colegio público de Galapagar al que llevaban a sus tres hijos por uno privado a razón de 1.500 euros al mes. El centro está en Las Rozas, uno de los municipios con la renta per cápita más alta de la Comunidad de Madrid. Exclusividad.

Se presenta así:

Somos un centro privado, laico e independiente, gestionado por una cooperativa de docentes con más de 40 años de experiencia que avalan nuestro modelo educativo.

El cole se hace llamar "ecocentro" y presume de tener placas solares, un lugar en el que Greta Thunberg disfrutaría como una enana.

Entre sus valores están: "la conciencia social, la democracia, el uso adecuado de la tecnología, la libertad artística, el autodidactismo…". En esta línea el colegio dice que "las calificaciones" de las materias "no son un objetivo en sí mismas".

Aclara que:

"Las familias que deciden elegir nuestro Colegio como Centro Educativo para sus hijos e hijas poseen mayoritariamente formación académica, existiendo gran coherencia entre los planteamientos del Colegio y el de las familias de nuestro alumnado".

La igualdad de los privilegiados. Un espacio idílico donde en primavera se "disfruta del fresco de la mañana para nuestro tiempo de lectura diario".

"Nuestro estilo"

Brujuleando en su web nos cuentan que el Proyecto de Comedor es uno de los "pilares":

"A través de nuestro comedor, formamos a nuestro alumnado como individuos responsables y respetuosos con su entorno más cercano así como con el medioambiente".

El menú "es preparado con mucho esmero, respetando la temporalidad de los alimentos y el origen de los mismos". En él se "favorece los productos Km 0" y "prevalecen los platos de cocción saludable, evitando las frituras siempre que sea posible". ¿Tendrán horno de baja temperatura? Y, por supuesto "evita el azúcar y los procesados". Para endulzar "se utilizará miel". Se "insiste" en que "el alumnado no traiga de casa golosinas" porque "estos alimentos alteran el apetito y no fomentan hábitos de alimentación saludables". Específicamente los alumnos "investigan la cantidad de azúcares en los alimentos".

El colegio ofrece a los niños una opción ovo vegetariana (ov) para cada día y "leches de arroz o avena".

En el calendario de comedor para septiembre encontramos "brócoli rehogado", "puchero de Alubias", "coditos a'lla romana", "ensalada waldorf", "garbanzos al curry" o "arroz negro"; y para los ov: "seitán a la jardinera, búrguer de quinoa, tofú en adobo (el día que los omnívoros tienen cazón), "caponata siciliana" o "tempeh en pepitoria". El tempeh es un reconstituyente de la flora intestinal. Espero no haberles puesto los dientes largos…

A los escolares se les imponen una pila de normas para el momento del almuerzo. Entre ellas: "Mantenemos un ambiente agradable cuidando el tono de voz, no desperdiciamos la comida, no salimos del comedor con comida, siempre intentaremos probar todos los platos". Si cumples esta "premisa", "se podrá repetir". Informan a los padres de infantil de que "se ofrecerá un trozo de pan una vez acabados los dos platos del menú". Un pan casero elaborado cada quince días por el alumnado que también "diseña complementos alimenticios".

Las meriendas son también cool: "yogurt de cabra, tortitas de arroz o maíz, granola" (avena, manzana y miel al horno) o Pipacilla ("Nocilla casera a base de pipas, cacao, miel y leche de avena) "untada en crackers".

Ecodelegados con econormas y ecomascostas

El Proyecto de Comedor "nutre y se nutre de otros proyectos del centro como el del Huerto" con "siembra y recolección de guisantes y pensamientos", o con la "Ecoescuela", formada por una comisión de "ecodelegados" con sus "econormas". También hay un concurso de "ecomascotas" y medallas ecológicas de confección propia, una madera con una cuerda, para las miniolimpiadas. En el pack va la "gestión de los residuos", el control del gasto energético "utilizando bombillas de bajo consumo y placas solares" y el "cuidado" del uso del agua.

Con "elementos de la naturaleza" del patio, "hojas caídas de los árboles, ramitas, palitos…" se realiza "un juego sensorial, sintiendo la textura que tiene cada hoja, el color, etc. y se hacen "maracas caseras".

Entre sus celebraciones está el 8M, el Día de la Mujer. En los festejos del colegio se usan "vasos reutilizables" para reducir la "huella ecológica". Se organizan mercadillos con puestos de artesanía con el fin de "recaudar fondos para ACNUR".

En este punto piensas en qué se van los 1.500 euros si todo es reciclado…

El colegio, que está en la urbanización de Los Peñascales, destaca un documento llamado "Plan de mejora de la convivencia", para lograr "la mejor actitud". Convivencia, palabra que se repite 154 veces en 36 hojas. Se habla de una "socialización preventiva de la violencia de género" y de una formación "plena que les permita conformar su propia identidad". Se habla de respeto a la "identidad sexual" y existe un "programa de Mediación entre iguales".

Sobre las extraescolares se puede elegir entre pickleball, ahora muy de moda como sustituto del pádel, taller de ilustración de cómic manga y anime, telas aéreas o defensa personal.