El Tribunal Constitucional se inclina por mantener a Santos Cerdán en prisión

El Tribunal Constitucional se inclina por mantener al ex secretario de Organización del PSOE y mano derecha de Pedro Sánchez, Santos Cerdán, en prisión.

El magistrado del Tribunal Supremo que investiga la trama Koldo, Leopoldo Puente, acordó el pasado 30 de junio su ingreso en prisión provisional sin fianza tras recibir el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) y apreciar posible riesgo de destrucción de pruebas. A finales de julio, la defensa de Santos Cerdán presentaba un recurso ante el TC que preside Cándido Conde-Pumpido para salir de prisión. Según el recurso, se habrían vulnerado sus derechos fundamentales a la libertad, a la integridad moral, a no confesarse culpable y de defensa. Dicho escrito aseguraba que el exdirigente socialista había tenido "en todo momento un comportamiento ejemplar" con la Justicia.

Fuentes del TC consultadas por Libertad Digital afirman que "el recurso sobre la libertad de Santos Cerdán recayó en la Sección Segunda del Tribunal de garantías que integran los magistrados conservadores Ricardo Enríquez y José María Macías, y el exministro de Justicia de Pedro Sánchez y magistrado izquierdista Juan Carlos Campo. El ponente de la resolución es José María Macías".

"Para que un recurso se admita tienen que estar de acuerdo los tres magistrados de la Sección. Sin embargo, para que un recurso se inadmita es suficiente con que dos magistrados de los tres magistrados lo rechacen", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "varios informes elaborados por los letrados del Tribunal Constitucional, que han sido remitidos a los tres magistrados de la Sección Segunda, proponen la inadmisión del recurso y por tanto, que Santos Cerdán continúe en prisión provisional. El recurso del exdirigente socialista se ha convertido en una patata caliente para los magistrados izquierdistas que no quieren significarse en este asunto, tras el desgaste que les ha provocado el caso de los ERE o la Ley de amnistía del 1-O".

"Se podría dar la circunstancia de que algunos magistrados del TC que no integran la Sección Segunda solicitaran la avocación del recurso, es decir, que el asunto sea debatido en Sala o en el Pleno. Dicha avocación tendría que ser planteada antes de que los tres magistrados encargados del recurso se pronuncien. De momento, ningún magistrado del Constitucional ha efectuado dicha solicitud", concluyen.

A la espera de que el Constitucional resuelva el recurso del exdirigente socialista, su defensa ha efectuado una nueva petición de libertad esta semana ante el propio magistrado instructor del Supremo Leopoldo Puente. Según el escrito, "debería ser ineludible una decisión que acordase la inmediata libertad" de Cerdán, porque "el crédito que se ha dado, siete meses, para acreditar la hipótesis de corrupción en la más benevolente de las posibilidades, está vencido, no hay pruebas y las actuaciones, salvo acreditación de contrario, están viciadas de vulneraciones de derechos fundamentales". Este miércoles, Puente daba traslado a las partes para que se pronunciasen al respecto en un plazo de 5 días.

El auto de prisión de Santos Cerdán

El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, destacaba en su auto de ingreso en prisión de Santos Cerdán del pasado mes de junio que "los consistentes indicios de criminalidad obrantes en las actuaciones apuntan en la dirección de que era, precisamente, el Sr. Cerdán León quien se encargaba de reclamar a las constructoras indebidamente favorecidas por las adjudicadas las cantidades adeudadas, las recaudaba y las hacia llegar después a los Sres. Ábalos y García".

"No es tanto la referida relación vertical, ni lo embrionario de la investigación respecto a don Santos Cerdán, lo que determina la existencia de un riesgo mucho mayor en su caso de ocultar, alterar o destruir pruebas relevantes para el enjuiciamiento de los hechos que son objeto de la presente causa especial, cuanto su posición funcional en el marco de la organización. Don Santos Cerdán resulta ser indiciariamente la persona que se encargaba de realizar los cobros indebidos a las empresas favorecidas por la adjudicación. Obtenidos éstos, los distribuía haciéndolos llegar, al menos, a don Koldo García y a don José Luis Ábalos que, cuando lo precisaban, le reclamaban los pagos a aquel y no a éstas", subrayaba.

