El Supremo exige al PSOE y al Congreso los pagos realizados a Santos Cerdán y sus donaciones al partido

El magistrado del Tribunal Supremo encargado del 'caso Koldo', Leopoldo Puente, ha solicitado al PSOE y al Congreso de los Diputados información detallada sobre los pagos realizados a Santos Cerdán entre 2014 y 2024, así como las donaciones que este habría efectuado al partido. También reclama datos económicos relacionados con el exasesor ministerial Koldo García, su entorno familiar y sus posibles vínculos patrimoniales con el exministro José Luis Ábalos.

Según el auto recogido por Europa Press, el juez instructor considera necesario verificar los pagos recibidos por Santos Cerdán a través del Congreso y del PSOE, ya que existen desajustes entre la información fiscal y los movimientos bancarios detectados. Hacienda ha informado de que Cerdán habría percibido 543.656,84 euros del Congreso durante la última década. Sin embargo, tras analizar sus cuentas, la UCO de la Guardia Civil detectó que solo una parte menor de ese importe procede directamente de la Cámara Baja, por lo que se sospecha que el resto fue canalizado a través del grupo parlamentario socialista.

En cuanto a las donaciones realizadas por Cerdán al PSOE, Hacienda calcula un total de 32.194,98 euros entre 2014 y 2024. No obstante, la investigación bancaria revela apenas 5.700 euros registrados como egresos por este concepto. Este desfase ha llevado al magistrado a requerir información adicional al partido para determinar el origen y destino de los fondos.

Pagos cruzados entre el PSOE, Koldo y su entorno

El juez Puente ha ampliado sus requerimientos al PSOE para que entregue toda la información disponible sobre pagos, donaciones o cualquier otro tipo de operaciones económicas con Koldo García, su hermano Joseba García y su exmujer Patricia Uriz. El objetivo es comprobar la naturaleza de las transferencias realizadas por el partido, algunas de las cuales aparecen en la documentación bancaria de Koldo.

Concretamente, se han detectado dos ingresos de 1.435,40 y 2.542,46 euros, con fechas de mayo de 2018 y septiembre de 2019, que aparentemente proceden del PSOE. El juez quiere determinar si estos fondos fueron destinados a cubrir gastos propios de Koldo o servicios vinculados a José Luis Ábalos, quien ha admitido en sede judicial que su asesor personal le adelantaba ciertos pagos, como viajes y alquileres, que luego le reembolsaba.

El Supremo también ha incluido en su investigación al entorno familiar más próximo de Koldo, al considerar que su hermano y su exmujer podrían haber actuado como intermediarios en pagos o cobros por cuenta del exasesor.

Petición de datos a instituciones navarras

Además del Congreso y del PSOE, el magistrado ha reclamado información al Ayuntamiento de Milagro y al Parlamento de Navarra, instituciones en las que Cerdán ejerció cargos públicos. El Supremo exige el detalle de todas las retribuciones o pagos efectuados a Cerdán desde 2014, especificando fechas, métodos de pago, cuentas de destino y titulares, con el fin de cruzar los datos con los movimientos bancarios ya investigados.

La finalidad de esta recopilación de información es completar los informes económico-financieros que la UCO está elaborando sobre Cerdán y Ábalos, quienes están siendo investigados por su posible implicación en el cobro de comisiones ilegales vinculadas a contratos públicos adjudicados durante su etapa en el Ministerio de Transportes.