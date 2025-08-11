Nuevas declaraciones cercan a Santos Cerdán: "Desatascó" las obras del túnel de Belate, presuntamente amañadas

La UCO investiga a Santos Cerdán por muchas obras públicas sospechosas de amaño en su adjudicación. Pero una llama la atención sobre el resto por la cantidad de irregularidades acumuladas: los túneles de Belate. Pues bien, nuevas declaraciones han terminado de cercar a Cerdán. Y es que compañeros suyos de partido han reconocido que había obras "atascadas" y Cerdán ayudó a desatascarlas.

Una de las principales declaraciones ha llegado de la la mano del compañero socialista de Cerdán, Ramón Alzórriz. Se trata de un clásico en la vida del PSN: ha sido concejal del ayuntamiento de Burlada por el Partido Socialista de Navarra desde 2007 hasta 2019. Desde 2019 es diputado del Parlamento de Navarra y allí ha ejercido de portavoz del Grupo Parlamentario Socialista hasta 2025. No se trata de un cualquiera en la familia socialista de Cerdán.

Y se ha deslizado con la siguiente y curiosa defensa de Cerdán: "Ha mejorado muchas cosas que estaban atascadas". El comentario ha sido realizado en referencia a su participación en la agilización de diferentes obras públicas en Navarra. Por ejemplo, a la intervención de Cerdán en la construcción de la autovía entre Pamplona y Madrid, "aparcada desde hace 20 años", así como en el logro de fondos para "mejorar la N-121". Y, atención, frase textual: "Es quien ha desatascado los túneles de Belate trayendo dinero de España después de 25 años y la amenaza de la Unión Europea de cerrarlos".

Y resulta que esa es una de las obras más polémicas de la trama del PSOE.

Pagos cruzados entre Noran y Servinabar

La UCO, de hecho, ha detectado el rastro de pagos procedentes de la firma Servinabar, desde sus orígenes en 2015 hasta el año 2023, por valor de 360.000 euros con destino a Noran. Servinabar es la sociedad adjudicataria en UTE de la obra de los túneles de Belate y participada por Antxon Alonso y el propio Santos Cerdán -por mucho que Cerdán lo haya negado y hasta intentando ocultar su propiedad firmándola en un documento privado y no elevándola al Registro Mercantil-. Y Noran es la sociedad del mismo Alonso y Koldo García Izaguirre.

Además, en el registro llevado a cabo por la UCO, la Guardia Civil detectó dos nuevas pruebas de la conexión entre Noran y Servinabar: dos facturas emitidas por la empresa vasca a la cooperativa de Koldo. Se trata de dos facturas por valor de 79.678,50 euros, una con fecha de 20 de diciembre de 2020 y la otra del 21 de diciembre de 2021.

La UCO investiga una cooperativa inmobiliaria de Koldo

La UCO ha puesto sus ojos en los negocios cruzados entre Santos Cerdán y Koldo García Izaguirre. Y uno de ellos parece ser esta cooperativa inmobiliaria de Koldo y Antxón Alonso. La UCO sospecha que esa cooperativa y, por lo tanto, sus inmuebles, pueden tener más que ver con Cerdán de lo que nadie se podría imaginar.

"Dentro del mismo espacio temporal es preciso hablar de Servinabar y de Noran Coop, sociedades vinculadas directamente a Antxón, Koldo y Santos", señala la UCO. "Ya se ha expuesto que, tanto Noran Coop como Servinabar, estaban vinculadas a la ejecución del proyecto Mina Muga, siendo la segunda la que conformó UTE con Acciona.

Asimismo, se mencionó que ésta no habría sido la única UTE en la que habrían concurrido conjuntamente Acciona y Servinabar", señala la UCO en alusión a obras bajo sospecha de amaño ilegal en su concesión.

Pero la UCO avanza lo que puede venir en próximos informes: "Igualmente, se han localizado indicios que apuntan a que Santos podría haber ostentado cierta capacidad de decisión sobre Noran Coop y Servinabar. Y Noran es una cooperativa inmobiliaria, en teoría, de Koldo y Antxón Alonso.

"Atendiendo al flujo dinerario de las mercantiles, Noran Coop recibió 360.165,62 euros directamente de Servinabar (entre el 14/03/2016 y el 31/01/2023), enviando 177.000,00 euros a Antxón. Resulta llamativo que, siendo Koldo y Antxón socios al mismo porcentaje de la antedicha cooperativa, uno de ellos percibiera 177.000,00 euros mientras que Koldo sólo percibió 8.738,00 euros en nueve abonos", concreta la UCO.

