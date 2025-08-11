Las cloacas del PSOE ofrecieron al fiscal del caso Villarejo una reunión con Santos Cerdán

Las cloacas del PSOE ofrecieron a uno de los fiscales que investigaron el caso Villarejo, Ignacio Stampa, una reunión con el ya ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. El que fuera mano derecha del presidente del Gobierno Pedro Sánchez se encuentra actualmente en prisión provisional en la cárcel madrileña de Soto del Real por su implicación en la trama Koldo.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido investigar en los juzgados madrileños a la exmilitante del PSOE Leire Díez y al empresario Javier Pérez Dolset por posible intento de soborno a dos fiscales, el citado Ignacio Stampa, conocido por haber sido uno de los fiscales de Anticorrupción del caso Villarejo y al fiscal del 'caso 3%', José Grinda. En un decreto, el fiscal Juan Pablo Nieto ha pedido al Juzgado de Madrid competente que abra diligencias previas.

Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital afirman que "la cloaca del PSOE se puso en contacto con el fiscal Stampa que actualmente desarrolla su labor en la Fiscalía Provincial de Madrid y le ofreció una reunión con Santos Cerdán. Stampa acudió al encuentro organizado por el empresario Pérez Dolset el pasado 7 de mayo y en lugar de Santos Cerdán apareció por sorpresa Leire Díez. El fiscal había sido citado a través de un tercero con la excusa de transmitirle disculpas de instancias gubernamentales por el trato que se le dio durante su última etapa en la Fiscalía Anticorrupción".

"Tras la reunión del 7 de mayo, ocurrieron una serie de acontecimientos que llevaron a Stampa a efectuar una dación de cuentas el 27 de mayo ante su actual jefa, la fiscal superior de Madrid Almudena Lastra. Posteriormente, la Fiscalía Provincial de Madrid presentó una denuncia ante los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla. Stampa habría grabado el encuentro con Javier Pére Dolset y Leire Díez", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "la denuncia del Ministerio Público recayó en el Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid del magistrado Arturo Zamarriego que ya ha abierto una investigación penal contra Leire Díez por delitos de cohecho y tráfico de influencias. Sin embargo, éste rechazó investigar los hechos relativos a Stampa. La Fiscalía ha recurrido esta decisión de Zamarriego ante la Audiencia Provincial de Madrid".

Según recoge el decreto de la Fiscalía, en la reunión entre Díez y Pérez Dolset le pidieron a Stampa "información sobre investigaciones sensibles" de la Fiscalía Anticorrupción, así como sobre "supuestas irregularidades de varios funcionarios públicos". La exmilitante del PSOE y el empresario le habrían ofrecido a cambio "ayuda supuestamente gubernamental" en los litigios que mantiene con el Ministerio de Justicia.

Posteriormente, Stampa ratificó su escrito y puso a disposición de la investigación la grabación de las conversaciones. Así las cosas, el fiscal Nieto acordó unir su denuncia con la que presentó el pasado febrero otro fiscal de Anticorrupción, José Grinda.

La denuncia del fiscal Grinda

Por su parte, el fiscal Anticorrupción José Grinda denunció un posible intento de soborno tras haber recibido un mensaje de un periodista que le ofreció un destino en el extranjero a cambio de obtener información sensible sobre diferentes causas, como el 'caso 3%', que gira en torno a la presunta financiación ilegal de CDC.

La Fiscalía Provincial de Madrid abrió diligencias preprocesales e intentó ponerse en contacto con el periodista sin éxito alguno. Así, acordó su archivo, sin perjuicio de que aparecieran "nuevos hechos" que permitieran retomar la investigación. Después de recibir la denuncia de Stampa, el Ministerio Público decidió acumular su caso con el de Grinda al entender que "hay una conexión entre los hechos denunciados por ambos fiscales". Tras la reapertura del caso, Grinda ratificó su denuncia inicial y añadió "nuevas circunstancias sobre los hechos": que la oferta que le hizo el periodista venía de Leire Díez. Por ello, la Fiscalía Provincial de Madrid insta a los juzgados madrileños a que investiguen a Díez y a Pérez Dolset por posible intento de soborno a dos fiscales.