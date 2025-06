El informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) remitido al Tribunal Supremo sitúa a Santos Cerdán como la persona encargada de gestionar los "presuntos pagos" de mordidas por la adjudicación ilegal de obras al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García. Entre los muchos indicios recogidos por el extenso informe, se incluye una conversación entre el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán y el asesor de José Luis Ábalos, Koldo García, en el que abordan el cobro de comisiones ilegales derivados de la adjudicación de obra pública.

En el informe de la UCO de 490 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, los agentes recogen las conversaciones entre ambos que han dejado a Santos Cerdán al borde de la imputación en el Supremo:

"A raíz de conversar sobre la posibilidad de que Koldo tuviera las comunicaciones interceptadas, ambos discutieron sobre la modalidad más segura para mantener conversaciones sensibles, alegando Santos que él utilizaba Signal y contestando Koldo que él prefería WhatsApp. No obstante, Koldo le terminó diciendo a Santos que él también usaba líneas de teléfono desechables. Seguidamente, Koldo volvió a recriminarle a Santos que se le hubiera abandonado desde su salida del MITMA, volviendo a comprometerse éste en buscar la manera de ayudarle".

K: […] Pero me has matado de una forma brutal, creo que innecesario. Porque (Ininteligible) (susurra), mi mujer ya tiene trabajo, a mí a los 56 se me queda la pensión (Ininteligible).

S: Yo voy a buscar, a ver si hay forma, si hay alguna fórmula que (Ininteligible).

K: Vale, entonces ¿yo te puedo seguir llamando (Ininteligible) por si algún día me puedes hacer un favor puntual, que haya que hablar con PEPITO (Ininteligible)? S: (Interrumpe) Sí. (Ininteligible)

K: (Se ríe).

S: (Ininteligible) con el ministerio no.

K: No, no, no, yo no quiero (Ininteligible) Yo hablo de un acto o lo que sea que me pidan o lo que sea (Ininteligible).

S: (Ininteligible) Para pedirme Ministerios (Ininteligible) a ninguna (Ininteligible) después de lo que te ha pasado a ti, digo (Ininteligible).

K: (Ininteligible) se está haciendo. (Ininteligible).

S: (Ininteligible) Pues el que lo haga será porque (Ininteligible). Yo no me voy a meter ahí.

K: ¿ISABEL? Sigue mandando o intentando mandar en los Ministerios para conseguir dinero para ella.

[…]

"Para finalizar con los asuntos destacados de esta conversación, Koldo le preguntó a Santos si sabía algo de Ábalos, si bien esta temática terminó desencadenando de nuevo en la situación de Koldo y su recurrente solicitud de ayuda económica", señala el audio con un extracto de la conversación:

[…]

K: ¿Y de Jose sabes algo? (Ininteligible). Ahora de Jose , esto es lo que tiene (Ininteligible) diga ni mu, (Ininteligible) esto lo tiene todo arreglado (Ininteligible).

S: (Ininteligible)

K: (Ininteligible) que le pidió a Jose de (Ininteligible).

S: (Ininteligible) el otro día me decía.

K: Coño, pero Jefe, no me matéis, o sea dadme algo coño, que para que mi hija pueda ir al colegio, nada más.

S: (Ininteligible) yo no quiero te quiero ver…

K: Que yo no quiero que me den 8.000 Euros al mes, pero dadme 2.000 Euros, para que yo pueda abrir un contrato a 4 años y después, a tomar por culo. Y yo cojo, me busco la vida (Ininteligible) me quedan 184.000 Euros de hipoteca. Solo quiero pagar la hipoteca, mi hija sabes, ya tiene la casa, ¿vale? a su nombre, la puse, a su madre y a su abuela a (Ininteligible) y ya está (Ininteligible) y no quiero saber nada de nadie, es decir, Jose todavía me llama (Ininteligible).

Referente a este contrato de cuatro años que mencionó Koldo, pudiera guardar relación con una operativa que él mismo había mencionado con anterioridad durante esta reunión.



Extracto del AUDIO 8 (33:59):

[…]

K: Todos los Ministros por su (Ininteligible) y sé cómo se hace, y como se puede hacer (Ininteligible). Porque eso lo he aprendido yo. Y veo como lo hacen y no hay ningún problema. (Ininteligible) clientes, cogen una empresa, cogen una constructora (Ininteligible) consultoría externa, una factura, es lo ideal, cuatro años, de consultoría externa, 400.000 Euros con factura. "Ampliación de la fosa con cimiento tal" (Ininteligible) presupuestos.

S: Y si no, te queda la consultoría, (Ininteligible).

K: (Ininteligible) la consultoría (Ininteligible) a equis (fonético) personas pidiendo(Ininteligible) 5.000 Euros (Ininteligible).

[…]

"Tras este encuentro entre Santos y Koldo que tuvo lugar el 12 de diciembre de 2023, no se han vuelto a registrar más conversaciones grabadas con Ábalos o Santos tratando asuntos relacionados con la obra pública. No obstante, tan solo dos meses y medio después se llevaron a cabo entradas y registros en el marco de las DDPP 65/2023 del Juzgado Central de Instrucción nº2 de la Audiencia Nacional, siendo detenidos Koldo y Aldama el 20 de febrero de 2024, entre otros investigados", apunta.

Informe de la UCO.

"Voy a ir a por todo"

Según el informe, Cerdán le aseguró a Koldo García "voy a ir a por todo, voy a ir a pedir todo". Los agentes revelan que la "vinculación" entre Cerdán y Koldo García "estaba jerarquizada, quedando patente la subordinación" del que fuera asesor de Ábalos al número 3 del PSOE.

En cuanto a las "contraprestaciones económicas", se recoge que las "dimanantes presuntamente de Acciona, percibidas por Ábalos y Koldo, y gestionadas por Santos Cerdán, ascenderían a 620.000 euros, si bien a criterio de Koldo aún quedarían 450.000 euros pendientes de abono".

