Un juez investiga la estafa de 10.000 mascarillas inservibles vendidas al Gobierno de Aragón

La titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza ha citado a declarar en calidad de investigados a Emilio Santacatalina Revelles y Nicolaas Richardus Johannes María por la venta de 10.000 mascarillas defectuosas al Gobierno de Aragón durante la pandemia. La diligencia judicial señala el próximo 16 de diciembre, a las 12.45 y 13.30 horas, respectivamente, como fecha y hora para la comparecencia. De no encontrarlos en sus domicilios la Policía Nacional tiene instrucciones de buscar sus paraderos.

"Igualmente y en relación con los citados para el caso de ostentar la representación legal de las entidades mercantiles Grupo Santacatalina Build New World y Escrow & Trust Europe Foundation se proceda a dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 119 de la Lecrm –Ley de Enjuiciamiento Criminal– en cuanto al emplazamiento de las personas jurídicas (para igual fecha a la establecida) debiendo designar representante y comparecer con Abogado y Procurador y con aportación de las escrituras de constitución de la Sociedad e indicación del domicilio social de las mismas".

Se requiere, además, a Wolke Patentes y Marcas, ubicada en Madrid para que informe acerca del domicilio de la mercantil Grupo Santacatalina Build New World, "en tanto que presentó en nombre de la misma solicitud de patente en nombre o como intermediación de la misma".

Esta providencia responde a la denuncia presentada por el Gobierno de Aragón para que se depuren responsabilidades penales y civiles de un posible delito de estafa según el artículo 248 del Código Penal, además de exigir a la empresa del Grupo Santacatalina que devuelva los 25.382 euros que Aragón pagó por dichas mascarillas.

Los hechos se remontan a abril de 2020, los momentos más duros de la pandemia, cuando el Gobierno de Aragón adquirió diez mil mascarillas falsas o como mínimo defectuosas. Resultó que no reunían los requisitos para tener el nivel de protección FFP2 y FFP3.