Detenido un manifestante pro Hamas por los altercados que sabotearon la Vuelta en Pontevedra

La Guardia Civil ha detenido a una persona e investiga a otras dos por los incidentes ocurridos en Mos (Pontevedra) durante la decimosexta etapa de la Vuelta Ciclista a España. La persona arrestada es un hombre de 43 años, vecino de la localidad pontevedresa de Arcade, al igual que una de las personas investigadas, mientras que la otra es de la ciudad de Orense. Ambos son varones y tienen 41 y 44 años de edad respectivamente.

A todos ellos se les investiga como presuntos autores de delitos de desórdenes públicos, atentado y resistencia a la autoridad. Estas tres personas participaron en las protestas pro Hamas contra Israel y a favor de Palestina que se han venido sucediendo durante toda la Vuelta y que, en este caso, obligaron a adelantar el pasado 9 de septiembre el final de la decimosexta etapa de la Vuelta que tuvo que terminar ocho kilómetros antes de la línea de meta prevista.

En su día, los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional trataron de contener a los manifestantes, que cortaron la carretera por donde tenían que pasar los ciclistas. Finalmente, la organización decidió finalizar la carrera varios kilómetros antes del punto donde se encontraban las protestas que terminaron con algunos enfrentamientos entre las fuerzas del orden público y algunos de los manifestantes.

Aquella jornada, varias personas fueron identificadas, sin que se produjese ninguna detención. Sin embargo, este martes la Guardia Civil ha arrestado a ese vecino de Arcade que, al igual que las personas investigadas, tiene antecedentes policiales por delitos de desórdenes y atentado contra agentes de la autoridad. Por otra parte, se han tramitado 24 denuncias administrativas por infracciones graves a la Ley del Deporte, unas infracciones que pueden acarrear sanciones de entre 60.001 y 650.000 euros.