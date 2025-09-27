Sumar amenaza a Netanyahu: "Si pisas suelo español, irás preso"

Sumar amenaza con arresto a Netanyahu si pisa suelo español. Así de tajante se ha manifestado la coordinadora general del partido que lidera Yolanda Díaz.

Al comienzo de la reunión del Grupo Coordinador de Sumar, celebrada este sábado, Lara Hernández ha sentenciado: "Debemos decirlo, Netanyahu: si pisas suelo español, irás preso. Porque haremos cumplir la orden de arresto del Tribunal Penal Internacional. Porque los genocidas tienen que estar en la cárcel. Y porque en España hay un pueblo digno que vela por el derecho internacional, que defiende los Derechos Humanos y que grita, con orgullo: ¡Viva Palestina libre!". De hecho, según su versión, Netanyahu habría modificado recientemente el trayecto de su avión hacia la Asamblea General de la ONU por temor a aterrizar en España y ser arrestado conforme a la orden del Tribunal Penal Internacional.

Así, Hernández ha elevado el tono de la política internacional al exigir medidas más contundentes contra Israel y al advertir directamente a su primer ministro sobre un posible arresto en nuestro país. La dirigente quiere convertir el decreto de embargo de armas en ley para que, mediante vía parlamentaria, se cierre cualquier puerta a excepciones. "La pelea no ha terminado. No lo hará hasta que detengamos el genocidio". En este sentido, ha remarcado que aquellos parlamentarios que no convaliden el decreto estarían "blanqueando el genocidio". Hernández también ha querido presumir que la acción de su partido dentro del Gobierno ha sido clave para que España lidere la postura internacional y sirva de ejemplo para otras potencias que han reconocido al mal llamado Estado de Palestina.

Llamamiento para nuevas movilizaciones

Desde Sumar quieren movilizar a la sociedad para su causa. Hernández ha anunciado una nueva manifestación prevista para el 4 de octubre en solidaridad con el pueblo palestino y ha adelantado la organización de un "gran encuentro social" para consolidar una agenda común con movimientos sociales, fuerzas políticas progresistas y actores de la sociedad civil. "Cuando Sumar se mueve, el Gobierno lo hace. Y cuando el Gobierno actúa, nuestro país avanza", ha asegurado.

Con esta estrategia, Sumar quiere reforzar su perfil dentro del Ejecutivo español, posicionándose como el partido que lidera la ofensiva diplomática y social a favor de Palestina.