Lo mejor del discurso de Netanyahu en la ONU que ha durado 20 veces más que el de Pedro Sánchez

La experiencia es un grado y si algo tiene Benjamin Netanyahu es un larguísimo recorrido en la primera línea de la política desde hace ya unas tres décadas, así que no debe sorprendernos que, en un momento complicadísimo con buena parte de la opinión pública internacional en contra, el israelí haya pronunciado un excelente discurso.

Y, además, a pesar de que muchas delegaciones –entre ellas la española– hayan abandonado la sala como una forma insólita de boicot que no se ha aplicado con algunos de los peores dictadores de la historia, lo ha hecho durante un buen rato: cuarenta minutos, nada más y nada menos que veinte veces más del tiempo que pasó en la tribuna Pedro Sánchez el pasado martes, cuando lanzó una intensa, pero muy breve, soflama antiisraelí.

A continuación reproducimos algunas de las mejores frases que Netanyahu ha pronunciado durante su discurso, empezando por las relacionadas con la masacre del 7 de octubre:

La mayor parte del mundo ha olvidado el 7 de octubre, pero nosotros lo recordamos, Israel recuerda el 7 de octubre.

Los líderes de Hamás han prometido repetir las atrocidades del 7 de octubre, por eso tenemos que terminar el trabajo tan rápido como sea posible.

Mataron a 1.200 inocentes, entre ellos decenas de Americanos y de ciudadanos de muchas de las naciones aquí representadas, cortaron la cabeza a los hombres, violaron a las mujeres, quemaron vivos a bebés, quemaron vivos a bebés delante de sus padres. ¡Qué monstruos! Y esos monstruos tomaron como rehenes a 250 personas, entre ellos supervivientes del Holocausto, abuelas con sus nietos, ¡quién toma de rehenes a abuelas y nietos! Hamás.

También hay que destacar las palabras que ha destinado directamente a los rehenes que siguen "en las mazmorras de Gaza", para lo que ha hecho colocar grandes altavoces en la frontera de la Franja en la esperanza de que pudieran escucharle:

Queridos héroes, esto es el primer ministro Netanyahu hablándoos en directo desde Naciones Unidas. No os hemos olvidado, ni por un segundo, el pueblo de Israel está con vosotros, no descansaremos hasta que os traigamos a todos de vuelta a casa.

Muy contundentes, y acertadas, han sido las reflexiones que ha hecho sobre lo que es uno de los grandes temas de los últimos meses y sobre el que Pedro Sánchez insiste de forma machacona, el famoso pero nonato Estado Palestino:

Darle a los palestinos un Estado a una milla de Jerusalén después del 7 de octubre es como darle a Al Qaeda un Estado a una milla de Nueva York después del 11 de septiembre. Es una locura, es demencial y no lo haremos. No cometeremos un suicidio nacional porque ustedes no tienen las agallas de enfrentarse a unos medios hostiles y a turbas antisemitas.

Mi oposición a un Estado Palestino no es una política personal, es la política del Estado de Israel y de la gente del Estado de Israel.

Finalmente, también ha hablado sobre una paz que ve más próxima no sólo en Gaza sino en todo Oriente Medio:

Las victorias de Israel sobre el eje terrorista de Irán han abierto oportunidades para la paz que eran impensables hace dos años.

Hemos empezado las conversaciones con las nuevas autoridades sirias y creo que podemos llegar a un acuerdo que respete la soberanía de Siria y los derechos de la minoría de la región.

La paz entre Israel y el Líbano es también posible, si desarman a Hezbolá lograremos una paz duradera, hasta que eso pase haremos lo necesario para preservar nuestra seguridad.

La victoria sobre Hezbolá ha hecho posible la paz con nuestros vecinos del norte y la victoria sobre Hamás la hará con las naciones árabes, pues llevará a una expansión sin precedentes de los Acuerdos de Abraham.

Finalmente, ha dedicado también parte de su intervención a explicar que la seguridad y la protección de su pueblo no sólo es algo esencial para Israel como Estado, sino que es parte de su misma razón de ser tras la terrible historia que ha sufrido el pueblo judío: