Netanyahu hace emitir en Gaza su discurso en la ONU para que lo escuchen los rehenes: "No os hemos olvidado"

Benjamin Netanyahu ha aprovechado su discurso en la ONU para mandar un mensaje a los 20 israelíes más esperados y añorados de todo su país: los rehenes de Hamás que siguen con vida "en las mazmorras de Gaza" como él mismo ha dicho.

El primer ministro israelí ha hecho que las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF por sus siglas en inglés) instalen altavoces en la frontera con la Franja –medios israelíes aseguran que también en algunos puntos del interior– por los que se ha emitido su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas y, en un momento de su discurso, se ha dirigido directamente a los rehenes, leyendo sus nombres y lanzado después en inglés:

Queridos héroes, esto es el primer ministro Netanyahu hablándoos en directo desde Naciones Unidas. No os hemos olvidado, ni por un segundo, el pueblo de Israel está con vosotros, no descansaremos hasta que os traigamos a todos de vuelta a casa.

Su mayor logro: Irán

Netanyahu, que ha hablado durante unos cuarenta minutos, veinte veces el tiempo del que dispuso Pedro Sánchez el pasado martes, ha tenido que esperar para empezar su intervención a que una importante cantidad de delegados abandonase la sala, en otro de los gestos antiisraelíes típicos de una organización que ha escuchado sin inmutarse a criminales como el Che Guevara, el propio Arafat, que habló desde esa misma tribuna con la pistola al cinto, o de representantes de Rusia tras la invasión de Ucrania.

En su discurso el primer ministro israelí ha presumido sobre todo de la victoria lograda en su enfrentamiento con Irán: "Lo más importante de todo es que hemos devastado los programas atómico y de misiles balísticos de Irán", ha dicho antes de agradecer a Trump "su decisiva y valiente actuación". Tal y como ha recordado, "los dos prometimos acabar con el programa nuclear de Irán y hemos cumplido esa promesa, hemos eliminado un reto existencial para Israel y un reto moral para el mundo civilizado".

Además del mensaje a los rehenes ha hablado del 7 de octubre de forma extensa, asegurando que "la mayor parte del mundo" lo ha olvidado, "pero nosotros lo recordamos, Israel recuerda el 7 de octubre" y, luchando contra ese olvido ha vuelto a enumerar lo que ocurrió aquel fatídico día: "Mataron a 1.200 inocentes, entre ellos decenas de americanos y de ciudadanos de muchas de las naciones aquí representadas, cortaron la cabeza a los hombres, violaron a las mujeres, quemaron vivos a bebés, quemaron vivos a bebés delante de sus padres".

También ha recordado que los líderes de Hamás "han prometido una y otra vez repetir las atrocidades del 7 de octubre, por eso tenemos que terminar el trabajo tan rápido como sea posible", ha dicho en referencia a la guerra en Gaza.

El Estado palestino, "una locura"

Después de varios días en los que se ha hablado mucho del Estado Palestino y de recordar las atrocidades cometidas por Hamás Netanyahu también ha abordado la cuestión, y lo ha hecho en términos muy duros: "Darle a los palestinos un Estado a una milla de Jerusalén después del 7 de octubre es como darle a Al Qaeda un Estado a una milla de Nueva York después del 11 de septiembre. Es una locura, es demencial y no lo haremos", ha dicho, para insistir acto seguido en que "no cometeremos un suicidio nacional porque ustedes no tienen las agallas de enfrentarse a unos medios hostiles y a turbas antisemitas".

Además, ha recordado cuál es la opinión en su país, reflejada en encuestas y en votaciones parlamentarias, y que "mi oposición a un Estado palestino no es una política personal, es la política del Estado de Israel y de la gente del Estado de Israel".

Oportunidades para la paz

Sin embargo, la parte final del discurso de Netanyahu ha sido para hablar de paz, asegurando que "las victorias de Israel sobre el eje terrorista de Irán han abierto oportunidades para la paz que eran impensables hace dos años", entre las que ha citado las conversaciones con "las nuevas autoridades sirias", también con el Líbano –"la paz es posible si desarman a Hezbolá", ha dicho– e incluso ha dicho que "tras la victoria sobre Hamás" llegará la paz con muchas naciones árabes, con la extensión de los acuerdos de Abraham.

Finalmente, el primer ministro de Israel ha asegurado que "el nacimiento de Israel no significó el final de los intentos de destruir (a los judíos), significó que podíamos defendernos de ellos. Y eso es lo que estamos haciendo".