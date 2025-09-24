Felipe VI, en la ONU: "Nos cuesta comprender lo que el Gobierno israelí está haciendo en Gaza"

El rey Felipe VI ha hablado este miércoles en representación de España en la segunda jornada de apertura del periodo de sesiones de la Asamblea de la ONU. En su discurso, se ha referido a la ofensiva de Israel contra Hamás y ha considerado que no puede guardarse silencio ante la devastación, los bombardeos, el desplazamiento de refugiados y la muerte de civiles.

"Repugnan a la conciencia humana y avergüenzan al conjunto de la comunidad internacional", ha dicho sobre los ataques de Israel en la franja para aplastar a Hamás tras el brutal ataque del 7 de octubre.

El rey ha explicado que España es un pueblo profundamente orgulloso de sus raíces sefardíes, y cuando habla al pueblo de Israel lo hace a un pueblo de hermanos que, cuando regresa a España y a ciudades concretas como Córdoba, Toledo, Sevilla o Barcelona, regresa a su casa. Según ha dicho, ese fue el principio inspirador de la ley que en 2015, con un amplio consenso, se concedió la nacionalidad española a los descendientes de los judíos sefardíes originarios de España.

"Por eso nos duele tanto, nos cuesta tanto comprender lo que el Gobierno israelí está haciendo en Gaza", ha indicado el jefe del Estado antes de apostillar: "por eso clamamos, imploramos, exigimos: detengan ya esta masacre. No más muertes en nombre de un pueblo tan sabio y tan antiguo, que tanto ha sufrido a lo largo de la historia".

En su intervención, Felipe VI también ha condenado el "execrable" terrorismo de Hamás y especialmente la "matanza" del 7 de octubre de 2023 con más de mil muertos y cientos de secuestrados. También ha reconocido el derecho a defenderse de Israel, pero ha exigido que el país aplique el derecho internacional humanitario en toda Gaza y Cisjordania.

El rey ha exigido que la ayuda humanitaria llegue sin dilaciones, haya un alto el fuego con garantías y Hamás libere de forma inmediata a los rehenes israelíes que aún retiene "con tanta crueldad".

Ha añadido que la comunidad internacional debe asumir su responsabilidad para hacer realidad cuanto antes una solución viable que incluya la existencia de los dos Estados.