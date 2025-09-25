Unos minutos antes, y escasos metros de la Puerta del Sol, la presidenta de la Comunidad de Madrid volvía a pronunciarse sobre la situación en Gaza. Lo hacía en un desayuno informativo, organizado por Fórum Europa, y a preguntas de la prensa. Isabel Díaz Ayuso se mostraba convencida de que la ofensiva puesta en marcha por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra Israel pretende reeditar el "no a la guerra" contra Aznar que abanderó la izquierda hace más de una década. Es el "no a la guerra 2.0", dijo.

Esta estrategia la trasladó abiertamente hace una semana la portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, y luego ha sido secundada con ahínco por distintos dirigentes socialistas, empezando por el propio Sánchez. "Este es el Madrid que hace 20 años dijo ‘no a la guerra’ de Aznar; este es el Madrid que el domingo dijo que no a un genocidio; este es el Madrid que cada vez tiene más claro que no tienen lugar personas sin corazón, sin humanidad, sin dignidad", espetó Espinar envuelta en una bandera palestina haciendo referencia a las protestas que impidieron la última etapa de la Vuelta Ciclista.

Sobre el conflicto en Oriente Medio, la presidenta volvió este jueves a alertar de los peligros que conlleva la postura de Sánchez en este asunto. "Pretendiendo aislar a Israel, quien se queda sola es España, y se queda como una casa sin puertas, sin ventanas ante el panorama internacional que tenemos". "Somos tan listos -añadió Ayuso- que hemos sabido despreciar la tecnología, las empresas, el conocimiento y las aportaciones israelíes. Y esto es suicida, tanto que a su veto sectario le ha tenido que añadir una cláusula de salvaguarda. El papelón de la Ministra de Defensa en un momento así en el mundo es de no creer", apostilló.

Y el hecho de que "nuevamente te aplauda Hamás es suicida, ser la cabeza de la extrema izquierda en el mundo también. Ofender en nombre de todos los españoles a los judíos, empezando por los que son compatriotas tuyos, es una canallada; alimentar el antisemitismo, el fascismo y el comunismo es siempre el camino para el peor totalitarismo".

Después, la jefa del Ejecutivo autonómico recibió en la Real Casa de Correos, sede de su Gobierno, a la encargada de negocios de la Embajada de Israel en España, Dana Erlich. El encargado de negocios es un diplomático de alto rango que, en ausencia o impedimento del embajador, asume temporalmente la dirección de la misión diplomática (encargado de negocios ad interim), actuando como jefe de misión interino. Y es que Israel decidió llamar a consultas a su embajadora en España, Rodica Radian-Gordon, el 30 de noviembre de 2023 después de unas duras acusaciones del presidente del Gobierno y, desde entonces, no se ha vuelto a ocupar ese cargo.

Durante el encuentro, Isabel Díaz Ayuso reiteró su trabajo por la convivencia en Madrid, rechazando cualquier señalamiento o persecución de judíos e israelíes en una región a la que "también pertenecen". También lamentó hechos como los protagonizados por el Gobierno central en la Vuelta Ciclista, y recordó que Madrid es "la casa de todos".