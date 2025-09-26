Una de las estudiantes amenazadas en Madrid por ser judías: "Estas cosas sí pasan en España" y "siento miedo"

Dos estudiantes francesas judías denunciaron la semana pasada ante la Guardia Civil que han recibido una nota amenazante en el buzón de su casa. Y no es la primera vez que las jóvenes, que son hermanas y vinieron a estudiar a España hace dos años, son objeto de este tipo de ataques. Un mes después de los atentados de Hamas del 7 de octubre de 2023, cuando apenas llevaban un mes viviendo en el municipio madrileño de Villaviciosa de Odón, ya les dibujaron una esvástica nazi en la casilla donde se deposita el correo dentro del portal del edificio en el que residen.

"Siento miedo", reconoce la mayor de las hermanas en declaraciones a Libertad Digital. Lara, nombre ficticio que usaremos en este artículo para proteger su identidad, considera que están recibiendo "un odio gratuito". Lo peor es que no saben quién hay detrás de este señalamiento solo por el hecho de ser judías. Ellas, que estudian en la Universidad de Madrid (donde estudian alumnos de más de 100 nacionalidades) se mueven en un ambiente en el que "cada persona respeta al resto" y "no entramos en conflicto".

"Ratas judías"

El día en el que reciben la nota se quedaron "en shock". "Llegamos de la universidad, entramos en el portal y vemos que hay un papel en el buzón", relata. Pero no alcanzaban a imaginar lo que podía contener. "Tenía todos los símbolos nazis y de Palestina", exclama.

El panfleto amenazante que dejaron a las hermanas decía: "Ratas judías, ¡Palestina vencerá!". Una frase que estaba acompañada por la bandera del Tercer Reich y una esvástica nazi. Sus padres están "muy preocupados", asegura Lara.

"Ellos están lejos y no hay muchas cosas que puedan hacer para ayudarnos", añade. No saben qué es peor, si que sea un vecino o que alguien se haya metido en su portal para dejar la nota. Su hermana ni siquiera se atreve a "salir fuera sola". "Intenta ir siempre conmigo", afirma.

Campaña de antisemitismo

Las jóvenes no entienden por qué se está "importando lo que pasa en Israel y Gaza a España" y mucho menos por qué alguien estaría interesado en atacar a unas simples estudiantes francesas. "Estamos aquí para estudiar y no hablamos de política", exclama.

Nota amenazante. Observatorio antisemita.

Lara cree que la guerra se está utilizando "como justificación para promover el antisemitismo". "No creo que la mayoría de la gente lo vea así", añade, "pero sí creo que hay un número de personas que lo hacen". "De estas personas ahora tenemos miedo", asevera.

"Antes pensábamos que todo esto no tiene nada que ver con nosotras. Ahora, sí", reconoce. Según explica, hay personas que les hablan "como si fuésemos responsables (de la guerra)".

Esto ha hecho que tomen medidas de prevención cuando salen. "Ahora, la verdad, prestamos más atención en la calle y miramos que no haya nadie detrás de nosotras cuando abrimos la puerta". Les angustia pensar que "puede ser cualquier persona" y "dudar de cada una de las personas que ves en la calle".

Pasa en España

Las jóvenes amenazadas tienen muy claro el motivo por el que las han elegido como blanco y eso les provoca un "sentimiento de inseguridad". "En el papel estaba escrito ‘ratas judías’, así que esta es la razón principal", concluye Lara. "Muchas personas tienen una versión diferente de lo que ha pasado y para mí es muy importante que no se modifiquen los hechos", comenta.

"La gente tiene que saber que estas cosas sí pasan aquí, en España; y sí ocurre en las universidades; y sí ocurre entre los jóvenes", destaca. "Le puede pasar a cualquier persona y no es un comportamiento que debamos tolerar". "Es un odio gratuito y no hay justificación para esto", insiste.

Aunque es consciente de que esto es "parte de la historia del pueblo judío". "En todos los tiempos de la historia fuimos juzgados, pero al final esto es nuestra fuerza. Hay una comunidad y nos apoyamos entre nosotros. Y esto es lo mi hermana y yo hemos sentido también esta semana, que no estamos solas".