La Justicia tumba el boicot antisemita de la Universidad de Granada

La organización Acción y Comunicación en Oriente Medio (ACOM), que dirige su actividad a la defensa de la amistad entre Israel y España así como a la lucha contra el antisemitismo, ha logrado tumbar judicialmente el "boicot" al Estado judío que había puesto en marcha la Universidad de Granada.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha estimado el recurso de la ONG española y ha anulado el acuerdo de la mencionada universidad por el que suspendía colaboraciones y programas de movilidad con instituciones académicas y científicas de Israel. El alto tribunal corrige —por tanto— el pronunciamiento previo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº3 de Granada y declara que el texto era discriminatorio y vulneraba derechos fundamentales.

⚖️ACOM logra una nueva victoria judicial contra el antisemitismo: el TSJA tumba el boicot de la Universidad de Granada⚖️ Desde ACOM celebramos la contundente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que estima nuestro recurso y anula el acuerdo de la Universidad… pic.twitter.com/aWyCbYAr9I — Acción y Comunicación sobre Oriente Medio - ACOM (@ACOM_es) September 19, 2025

El fallo no deja lugar a dudas al afirmar que la Universidad de Granada, "bajo el pretexto de su autonomía universitaria", aprobó un acuerdo que "vulneraba la dignidad de la persona y el principio de igualdad y no discriminación", "transmitiendo una opinión negativa" sobre miembros de la comunidad académica vinculados a universidades israelíes y generando una confrontación con el resto del campus.

Por otra parte, el tribunal recuerda que la discrecionalidad para firmar o no convenios "no legitima medidas de boicot general" que excluyen a un colectivo. Desde ACOM explican que el texto del acuerdo en cuestión "castigaba a personas e instituciones por razones políticas ajenas a la misión de la universidad" y que esto era "incompatible con la Constitución y con los principios de neutralidad y objetividad que rigen a los poderes públicos".

Frena el plan discriminatorio

En esta misma línea, el auto del TSJA destaca también que las medidas acordadas lesionaban la movilidad de estudiantes y personal, así como la cooperación científico-técnica, afectando a quienes nada tienen que ver con el debate político y limitando derechos fundamentales bajo una coartada ideológica. Una resolución que se suma a la recientemente lograda por ACOM contra la Universidad de Valencia y anteriormente contra la Universidad Complutense de Madrid, por razones similares.

📢COMUNICADO ACOM: La universidad de Valencia condenada por discriminación contra los judíos. Desde ACOM celebramos la contundente sentencia que estima nuestro recurso y anula el "Pronunciamiento del Consell de Govern de la Universitat de València" de 28 de mayo de 2024… pic.twitter.com/F8t0lIfwe5 — Acción y Comunicación sobre Oriente Medio - ACOM (@ACOM_es) September 18, 2025

La organización española ha anunciado que "investigará responsabilidades personales por estos acuerdos ilegales y discriminatorios" y también "su impacto en la financiación de la UE". "Exigiremos la verificación inmediata y, si procede, la suspensión de ayudas, acreditaciones y proyectos", advierten. De esta manera pretenden frenar la proliferación de medidas contra Israel adoptadas por distintas instituciones educativas. ACOM tiene abiertos distintos procedimientos contra otras universidades en ciudades como Barcelona, Burgos o Málaga.

Querella contra el Gobierno

Estos pronunciamientos llegan en un momento de máxima tensión a causa de la campaña contra Israel promovida incluso desde el Gobierno de Pedro Sánchez. Algo que —señalan desde ACOM— "ha promovido la señalización de los judíos y la traslación del boicot a las instituciones públicas". De ahí la querella que la organización también ha presentado contra el presidente del Ejecutivo y varios de sus ministros, al entender que han atacado los principios de igualdad, neutralidad institucional y respeto a la legalidad vigente.