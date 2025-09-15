Sánchez pide expulsar a Israel de todas las competiciones deportivas internacionales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este lunes que el Gobierno priorizó "la seguridad" de los ciclistas que competían en La Vuelta Ciclista a España durante la etapa final, que tuvo lugar el pasado domingo en la capital española, después de que durante la mañana animase a los manifestantes a boicotear la competición. Esta tuvo que ser suspendida por la violencia mostrada de los manifestantes, a los que Sánchez ha calificado de "pacíficos".

"Vaya por delante nuestro reconocimiento a los deportistas, pero también nuestra admiración a un pueblo español que se moviliza por causas justas", aseguraba el domingo horas antes de la llegada de La Vuelta a Madrid animando a los manifestantes a proseguir con su boicot a la competición, en el que ya habían causado altercados llegando a tirar a los ciclistas Romo y Planckaert entre Vegadeo y Monforte de Lemos.

En este contexto, Sánchez ha utilizado la reunión interparlamentaria del PSOE que ha tenido lugar este lunes en el Congreso para justificarse aseverando que rechaza la violencia y que siente una "profunda admiración" por los ciclistas que han competido en La Vuelta Ciclista a España. "Por eso, se puso ayer su seguridad por delante de cualquier otra cuestión", ha espetado el líder de los socialistas después de que los manifestantes antisemitas que rechazaban la participación del equipo Israel Premier-Tech tirasen las vallas y ocupasen la calzada en varios puntos del recorrido.

Además, Sánchez ha defendido a los manifestantes que azuzaba el mismo domingo horas antes de la carrera validando su actuación posterior: "También sentimos un profundo respeto y admiración por una sociedad española que se moviliza contra la injusticia y defiende su causa de forma pacífica". El jefe del Ejecutivo ha aplaudido así las concentraciones que acabaron con 22 policías heridos por enfrentamientos de los "pacíficos" pro-palestinos.

Asimismo, ha presionado a las organizaciones deportivas internacionales para que expulsen a los equipos israelíes de sus competiciones. "Deben plantearse si es ético que Israel siga participando en competiciones internacionales", ha asegurado antes de cuestionarse "por qué se expulsó a Rusia tras la invasión de Ucrania y no a Israel tras la invasión de Gaza" y exigiéndose que se discrimine al país presidido por Benjamín Netanyahu "hasta que cese la barbarie". Una petición que, según él, comparte "una inmensa mayoría de la sociedad". "Ni Rusia ni Israel deben estar en ninguna competición más", ha sentenciado.

Arropado por su cúpula

El jefe del Ejecutivo ha sido presentado por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Patxi López, que ha asimilado el PP con Vox y ha acusado a los de Alberto Núñez Feijóo de acercarse a los postulados de la "ultraderecha". Este ha asegurado que los socialistas están ganando en el Parlamento a la hora de imponer su programa y, respecto a la fallida propuesta de la reducción de la jornada laboral –votación que ha perdido en la Cámara Baja—, López ha aseverado que también es una victoria por que lo comparte la mayoría de la población.

Sánchez también ha sido acompañado, entre otros, por la presidenta del PSOE, Cristina Narbona; la vicepresidenta del Gobierno y secretaria general de los socialistas andaluces, María Jesús Montero; el portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas; y la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró.