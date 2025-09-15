Sánchez escondía a su hermano en La Moncloa mientras este fingía vivir en Portugal para pagar menos impuestos

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, habría estado viviendo durante varios meses en La Moncloa junto a su esposa, Kaori Matsumoto, mientras que aseguraba estar viviendo en Portugal para beneficiarse de un régimen económico favorable. El hermano del líder socialista, Pedro Sánchez, y su esposa habrían estado disfrutando de las comodidades que ofrece el Palacio de La Moncloa, pagado con el erario público español, mientras que tributaba en Portugal.

Según ha publicado El Debate haciendo referencia al libro La Sagrada Familia de Alejandro Entrambasaguas, el músico investigado por prevaricación administrativa y tráfico de influencias se instaló en la residencia presidencial en el año 2021 después de que finalizase su excedencia en la Diputación de Badajoz, que había utilizado para vivir durante un tiempo en Tailandia.

Mientras tanto, tenía alquilada una habitación de hotel en la ciudad portuguesa de Elvas con el objetivo de justificar su cambio de tributación pero, según el mismo diario, David Sánchez residía en La Moncloa. El hermano del secretario general de los socialistas ya explicó a la juez de instrucción Beatriz Biedma que tributaba en el país luso porque vivía allí, donde posteriormente se acabó comprando un palacete para justificar que residía en Portugal.

Según las fuentes citadas por el periódico, el hermano de Sánchez y su esposa habrían estado viviendo en la residencia del presidente del Gobierno y su mujer, Begoña Gómez, durante, al menos seis meses. Todo ello, mientras disfrutaba de su sueldo procedente de la Diputación de Badajoz, un puesto que se encuentra en el foco por haberse llevado a cabo supuestamente ad hoc para él.

Para las fuentes jurídicas a las que hace referencia la noticia, si la juez decidiera abrir una nueva línea de investigación, podría acreditarse un presunto fraude a Hacienda y a la Seguridad Social. En ese caso, habría que determinar el número exacto de días que David Sánchez pasó en Portugal y si cumplía los requisitos legales para acogerse a ese régimen fiscal.