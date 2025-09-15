Ayuso explica por qué Sánchez odia a Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho en una entrevista concedida este lunes a Es la mañana de Federico de esRadio que Pedro Sánchez, jaleando las protestas antisemitas de este domingo durante el final de La Vuelta, busca "que la calle sea invivible" y destrozar la imagen de Madrid, que "es una región de prosperidad, de libertad".

"¿Qué hace fuerte a Madrid?", se ha preguntado Ayuso. Respuesta: "La visión internacional, la imagen de Madrid como región universitaria, el turismo, los grandes eventos, los centros de datos, las inversiones, los patrimonios… Ellos tienen una lista. Y dicen: '¿Esto es lo que hace fuerte a Madrid? Uno a uno, nos lo vamos cargando o legislando, o manipulando o coaccionando'. Es el trabajo denodado que hace el presidente del Gobierno con su capital". Según la presidenta autonómica, "necesitan descapitalizar España por muchos motivos. Aparte de por lo que simbolizan CAM y Ayuntamiento ante sus políticas, es que hay un proyecto de ruptura desde hace muchísimos años, especialmente pergeñado por un nacionalismo y un independentismo desorejado".

La líder del Ejecutivo regional ha dicho que estamos ante "un pulso contra el mundo libre", ha augurado que "lo van a perder", pero "sólo si los que creemos en esto no dejamos de hacer nuestro trabajo". Ayuso ha subrayado que "la imagen de Madrid en el mundo es única, excepcional, está viviendo su mejor momento", y que pese al "ataque programado para desprestigiarla, el mundo libre de la universidad, de la competición o de la empresa sabe que esta es una región de prosperidad, de libertad".

La presidenta regional ha dicho que tanto CAM como el Ayuntamiento de Madrid analizarán el daño reputacional que han ocasionado los sucesos vandálicos de este domingo: "Como queremos ser certeros, lo vamos a anunciar cuando lo tengamos todo bien atado".

Ayuso, a la que intentan deshumanizar "para que sea un perfil de una mujer frívola, que no es humana, que no siente, genocida y asesina", ha urgido a "votar en la propia urna", no como en las pasadas generales: "Mucha gente dejó de votar porque daba las cosas por supuestas: nunca más. Si ha conseguido Milei ganar en Argentina, y si han conseguido Edmundo González y María Corina ganar en Venezuela, se puede ganar. Pero no hay que desistir".

Durante toda la entrevista, Ayuso ha defendido que la situación es reversible, pero que hay que plantar batalla: "¿Te van a ganar unos macarras matones que, además, se creen con impunidad y que están por encima de los demás? ¿Va a acabar así la Historia de España, porque lo digan cuatro ahora?".