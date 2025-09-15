La presidenta de la Comunidad de Madrid realizó toda una declaración de intenciones durante el Debate del estado de la región, celebrado la pasada semana. Durante su intervención del jueves, Isabel Díaz Ayuso situó su gobierno como la alternativa y contrapeso a Pedro Sánchez en Madrid.

Este lunes, durante una entrevista concedida a Es la mañana de Federico, en esRadio, y tan sólo un día después de que el jefe del Ejecutivo alentara las protestas en las que resultaron heridos 22 policías, Ayuso ha incidido en esta idea al avanzar que no piensa cruzarse de brazos porque "el mal no puede ganar". Sólo puede hacerlo "si dejamos de hacer las cosas, porque esta gentuza así lo decide: "si ya tienes miedo a actuar, si tienes miedo a emprender, a traer grandes eventos porque ellos lo deciden…".

En este sentido, la presidenta ha anunciado una acción coordinada con el Ayuntamiento de José Luis Martínez Almeida para trabajar y analizar conjuntamente lo ocurrido y el daño "reputacional y económico" que ha supuesto para Madrid los altercados de este domingo en La Vuelta Ciclista. "Vamos a estudiarlo para acertar porque en estos tiempos hay que acertar". "Es muy fácil ir a juzgados, es muy fácil llamar a según qué actuaciones, pero ya creo que nos quedan tiempos contados para no cometer errores. Entonces, como queremos ser certeros en las decisiones que tomemos, lo vamos a anunciar cuando lo tengamos todo bien atado", ha dicho.

"Es muy difícil hacer oposición"

Y es que con este "panorama", frente a un Gobierno "antisistema", "es muy difícil hacer oposición", ha analizado Ayuso para quien "no todo es culpa" de PP y Vox. "Estamos ante un régimen muy peligroso que no habíamos conocido en España" por lo que es "muy difícil" que los "mensajes lleguen y, sobre todo, que la gente quiera escuchar, porque Sánchez ha levantado un muro y la otra parte del muro es que odia de una manera visceral porque han alimentado las pasiones de la Guerra Civil".

Ella misma, ha dicho, lo comprueba cada día al ver las noticias publicadas sobre su gobierno, "que son vomitivas, es que es todo mentira y lo saben". "Y tú les explicas con datos, ‘oye, esto que has contado en tu periódico no es verdad’, y les da absolutamente igual, necesitan que se te odie. Por eso van a lo personal. Por ejemplo, a mí intentan deshumanizarme", ha afirmado. No obstante, y este punto, ha querido dejar claro que, a diferencia de Sánchez, ella no se siente víctima de ello.

"No me siento víctima de nada porque soy consciente de que la víctima no soy yo, la víctima es la inmensa mayoría de España y de los españoles que están sufriendo, como todos los demás, una situación nunca vista en nuestro país y que pasa también por desguazar Madrid".