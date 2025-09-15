El bombero de Broncano resulta ser el secretario general de UGT en Galicia

Es septiembre, e igual que el colegio recibe a los los niños, la Revuelta, el programa de David Broncano, trae a entrevistados afines al Gobierno de Pedro Sánchez. ¿Dónde? en la cadena pública pagada por todos los españoles. Uno de los simpatizantes en ir al programa ha sido Cristobal Medeiros, el secretario de UGT en Galicia.

El programa de Broncano entrevistó a cuatro bomberos de Galicia, y casualmente uno de ellos era este secretario del sindicato UGT en la región. Sin embargo, en ningún momento de la entrevista se mencionó que dicho bombero también tiene un puestazo en el sindicato de Pepe Álvarez. Su trayectoria empezó en las BRIF (brigadas de refuerzo contra incendios forestales) y en Tragsa, donde fue bombero forestal y sindicalista, y ya en febrero de este año fue elegido secretario general del sindicato en Galicia.

El orensano se convirtió en nuevo secretario de UGT-Galicia tras obtener el respaldo del 60,5% de los 152 delegados que participaron en el 14.º congreso gallego de la central sindical. El líder nacional de UGT, Pepe Álvarez, destacó la "ilusión, ganas y mucha frescura" del nuevo equipo y les pidió unidad a la hora de trabajar: "No podemos prescindir de nadie", subrayó.

🤷🏻‍♂️ Resulta que uno de los bomberos que entrevistó ayer Broncano en TelePedro es secretario general de UGT en Galicia 🌹 Por lo que sea, se les olvidó decirlo… pic.twitter.com/f0Sp5jDszv — Eduardo Carazo (@educarazo) September 9, 2025

Eso sí, su intervención en el programa de TVE no fue muy política y sesgada. Según lo expuesto por él, la mejor forma de combatir los incendios es revitalizar la naturaleza y no dejarla abandonada. A su juicio, no se puede permitir que haya una finca sin trabajar o un camino que no esté limpio, porque se convierten en gasolina para el fuego que se origina con los incendios. "Esto es una necesidad independientemente del partido que seas, el abandono rural está ahí", ha dicho también en una entrevista en el Faro de Vigo.

También se ha defendido de las acusaciones de ser invitado por ser de izquierdas argumentando que "hubo gente que decía que fuimos a La Revuelta por ser un programa progre. Fuimos allí porque nos invitaron, igual que habríamos ido a cualquier otro, no tiene nada que ver la política con esto".