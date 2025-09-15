La comunidad judía de Madrid ve "inadmisible" el respaldo político a protestas que les quieren "expulsar"

Tras los disturbios vividos en la etapa final de La Vuelta en el centro de Madrid, la Comunidad Judía de la capital ha emitido un comunicado refiriéndose a estos "lamentables y bochornosos acontecimientos", en alusión a los altercados que frustraron el evento deportivo. En la nota, expresan su "más rotunda condena a estos actos violentos y vandálicos que atentan a la libertad y a la seguridad de ciclistas y asistentes". Y denuncian "el carácter marcadamente antisemita de algunas manifestaciones que han protagonizado las protestas contra la participación del Equipo ciclista de Israel". Estos actos, señalan, "expresan claramente un odio profundo hacia el Estado de Israel y, con él, hacia los judíos".

El colectivo reconoce "el derecho a manifestarse de forma pacífica" que ampara a todos los españoles, pero sobre estas protestas avisan de que "subyace, de manera inequívoca, un odio hacia los judíos a los que se nos quiere cancelar, ocultar y expulsar de la vida pública".

También avisan, después de que este domingo el Gobierno amparara las protestas y el boicot con Pedro Sánchez a la cabeza, de que "ciertos discursos políticos alientan y aplauden estas expresiones violentas, las justifican y les dan cobertura y legitimidad". "Es inadmisible que, desde las instituciones que deben representarnos a todos, se incite a mostrar comportamientos incívicos y violentos contra un colectivo específico, sembrando caos y pánico". "Es una postura sectaria, irresponsable y profundamente antidemocrática", apunta.

Concluye avisando de que estos actos "violentos buscan enturbiar la ejemplar convivencia que siempre ha caracterizado a Madrid, una convivencia que siempre se ha promovido y protegido desde las instituciones madrileñas".

"Hostilidad" contra los judíos

Mientras, la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) también ha condenado "enérgicamente" los "graves incidentes" de este domingo, que consideran una "amenaza directa al orden público": "Convertir un evento deportivo internacional en un campo de agitación violenta es absolutamente inaceptable".

"La violencia y la intimidación no pueden tener cabida en una sociedad democrática ni pueden ser amparadas bajo la falsa bandera de la libertad de expresión. Estos hechos suponen una amenaza directa al orden público, a la convivencia y a la seguridad de los ciudadanos", señalan.

También avisan de que manifestaciones como estas alimentan el odio y "dan cobertura a un preocupante incremento del antisemitismo en España". Para la Federación "resulta intolerable que, bajo pretextos ideológicos, se justifique la violencia y se siembre hostilidad contra la comunidad judía".

Por todo ello, piden a las autoridades que actúen "con responsabilidad y firmeza, evitando en todo momento alentar, blanquear o tolerar estas conductas": "Cualquier permisividad frente a la violencia supone un retroceso democrático y un riesgo grave para la cohesión social".