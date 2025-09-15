Ayuso celebra que el equipo de Israel no abandonase: "Hubieran ganado Sánchez y Hamás"

Las manifestaciones contra Israel, tónica en todas las etapas de La Vuelta a España, han sido utilizadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para aumentar la tensión política en el país. El propio presidente ha alimentado la campaña manifestando su "reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas, pero también nuestra admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas como la de Palestina".

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hablado de este y otros temas de la actualidad. La presidente ha reconocido que antes de salir habló con algunos ciclistas que decían que "estaban cansados de sentir este acoso". Los participantes deseaban que la carrera terminase y "eso lo más triste que te pueden decir un deportista".

Ayuso ha culpado al delegado del Gobierno, Francisco Martín, del incumplimiento en el despliegue policial. Según anunciaron en los días, previos: "La Delegación del Gobierno mintió a todos los alcaldes de la zona. Les dijo que iban a tener un número de agentes de policía que no llegaron". "Era imposible frenar aquello con el número de policías que había, cuando sí existen recursos", ha mantenido.

Respaldo y resistencia

Esta falta de fuerzas de seguridad causó preocupación en los distintos regidores que veían como La Vuelta debía ir cambiando constantemente el recorrido: "Javier Guillén – director de La Vuelta – fue tomando decisiones durísimas porque él lo que quería era llegar. La Vuelta ciclista a España es un evento internacional, como el Tour de Francia o el Giro de Italia. Allí no se ha visto esa imagen catastrófica del país", ha asegurado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Ayuso también ha celebrado que el equipo de Israel-Premier Tech no haya cedido ante las presiones y haya continuado su presencia en La Vuelta a España: "Si hubieran abandonado, hubieran ganado Sánchez y Hamás". La presidenta de la Comunidad de Madrid ha puntualizado que el equipo "es de un empresario israelí, que es a quien persiguen" y que los corredores son de otros lugares. Además, de haberse retirado, también se habría difundido otro mensaje: "Te han tomado la matrícula y siempre ganan".

Isabel Díaz Ayuso ha apuntado al apoyo y al respaldo entre los propios ciclistas como un punto muy importante para salir unidos como un gran equipo: "Lo que el mundo del deporte ha visto y, especialmente los ciclistas, es un atentado contra su libertad como deportistas".