Javier Guillén, director de La Vuelta: "No íbamos a combatir en ninguna guerra, íbamos a competir"

La Vuelta a España 2025 concluyó este domingo tras 21 etapas condicionadas por protestas y episodios que impidieron el normal desarrollo de la carrera. El director de la prueba, Javier Guillén en una comparecencia final, subrayó que el evento se ha completado conforme a la normativa de la Unión Ciclista Internacional – UCI – y reconoció el triunfo de Jonas Vingegaard, acompañado en el podio por João Almeida y Tom Pidcock.

La organización insistió en que La Vuelta a España es una competición ciclista y no un escenario político. "Nosotros somos una carrera ciclista y queremos reivindicar esa esencia. Somos deporte y eso es lo que queremos ser", afirmó Guillén. En este sentido, exigió que se respete tanto a los corredores como a los aficionados, recordando que en varias etapas no se pudo garantizar el desarrollo previsto: "Exigimos respeto a la carrera y a los ciclistas, el mismo que estamos ofreciendo a los demás".

En la rueda de prensa destacó que los ciclistas siempre mostraron su disposición a competir y que la organización se limitó a aplicar la normativa de la UCI, responsable última de las decisiones sobre exclusiones o admisiones de equipos. "No hay ninguna Federación Internacional que haya vetado o excluido equipos de Israel y hemos asistido a un principio de legalidad", señaló.

Reconocimiento al esfuerzo organizativo

Desde La Vuelta se puso en valor el trabajo de las 3.500 personas implicadas en el dispositivo de "uno de los eventos más importantes que tenemos en España", asegurando que ninguna abandonó por causas relacionadas con la gestión del evento en relación a "una decisión sobre el equipo de Israel", sino únicamente por caídas o motivos personales.

La dirección agradeció el apoyo del Consejo Superior de Deportes y del Ministerio del Interior, que facilitó los efectivos de seguridad necesarios. También resaltó la colaboración de los equipos, corredores, ciudades y aficionados. "Hemos tenido los apoyos que necesitábamos y nos hemos centrado en sacar adelante la carrera", explicó.

Una edición marcada por incidentes

La jornada más complicada se vivió en la penúltima etapa, donde los corredores no pudieron disputar con normalidad el recorrido. "Ayer fue un día muy triste y lamentable. Ahí están las escenas de lo que vivimos. La Vuelta se ha celebrado, cumpliendo sus 21 etapas, aunque no como hemos querido y los corredores se merecen", indicó Guillén.

Sobre las conversaciones con la UCI, se aclaró que el organismo internacional decidió mantener en carrera al equipo Israel-Premier Tech, y que cualquier otro movimiento debía contar con su autorización: "Siempre nos hemos mantenido neutrales". En ningún momento, añadió, se planteó la suspensión de la última etapa.

La dirección señaló que "cuando llamas a boicotear la carrera, y se boicotea, causas un daño a todos los que tenemos que sacarla adelante". Y añadió: "Hemos conseguido hacer las 21 etapas, que nadie entienda esto como triunfalismo. No íbamos a combatir en ninguna guerra, íbamos a competir, y lo hemos hecho".

Barcelona será salida en el Tour

La dirección reconoció la dificultad de organizar la edición de 2025 en estas condiciones y anticipó que será necesario reflexionar y tomar decisiones de cara a próximos años. Respecto a la posibilidad de que situaciones similares afecten al Tour de Francia en 2026, que arrancará desde Barcelona, se limitó a señalar que corresponderá a las instituciones internacionales adoptar medidas.

"Ojalá de aquí al Tour de Francia todo esté solucionado y que el conflicto en Gaza haya concluido, es necesario por el deporte y por una cuestión humanitaria", concluyó el director de la carrera.