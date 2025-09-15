Asombro en la prensa internacional por el "crash" de La Vuelta "admirado" por Sánchez

Las imágenes de los altercados en la etapa final de La Vuelta, que tuvo que suspenderse mientras miles de manifestantes contra Israel tumbaban vallas y ocupaban la calzada, han dado la vuelta al mundo. La prensa internacional informa del abrupto final de la prueba ciclista más importante de España y de cómo su ganador, Jonas Vingegaard, se quedó sin foto del podio en el centro de Madrid, detenido como el resto a pocos kilómetros de Cibeles.

En Estados Unidos, medios como el New York Times y el Washington Post publican imágenes de las protestas, hablando del "clima de enorme tensión" e imágenes "nunca vistas en Madrid desde hace tiempo". "Un despliegue policial sin precedentes no pudo evitar lo inevitable", dice el New York Times, mientras el Washington Post enfatiza las palabras previas de Sánchez: "El presidente expresó su apoyo a los manifestantes, muchos de los cuales llevaban banderas palestinas y pancartas contra Israel por la guerra en Gaza".

La BBC recoge el "crash" de La Vuelta por las protestas y se hace eco tanto de la "admiración" que expresó Sánchez como de las declaraciones de José Luis Martínez Almeida lamentando la "violencia" que se vio en las calles de Madrid. Al respecto, la cadena pública británica cuenta cómo los manifestantes lanzaron objetos y botellas contra los agentes (22 de ellos resultaron heridos).

En Israel, los medios hablan del boicot al Premier Tech y cómo desembocó en los disturbios de la capital. Al respecto, el Jerusalem Post señala, como ya hizo este domingo el ministro de Asuntos Exteriores israelí, al presidente Sánchez por tratar de usar estas imágenes como cortina de humo ante los escándalos de corrupción. Citando al presidente de la Fundación Hispano Judía, David Hatchwell, apunta cómo Sánchez está tratando de ocultarse "a costa de destruir una competición internacional".

En Alemania, medios como el Frankfurter Allgemeine Zeitung o Der Spiegel hablan de los incidentes en el centro de Madrid, precedidos por el boicot de días anteriores. En Italia, la Gazzetta dello Sport titula "victoria sin fiesta" haciéndose eco de las cargas, las vallas caídas y la escolta policial para el equipo israelí objeto de las protestas. "Un final absurdo, violento, triste y escandaloso para la Vuelta", dice. Le Figaro se centra en la bronca política y los elogios a los manifestantes de los ministros españoles.