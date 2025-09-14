Israel carga contra Sánchez por alentar las protestas: "¡Vergüenza para España!"

Israel ha respondido ya, a través de su ministro de Asuntos Exteriores, a las imágenes del centro de la capital tomada por manifestantes contra Israel. Gideon Saar se ha dirigido directamente al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez en una semana aciaga para la relación entre ambos países. En un mitin en Málaga, Sánchez no dudó este domingo en ensalzar a las personas que habían protagonizado repetidos boicots durante el evento deportivo. Saar le ha recriminado que alentara las protestas.

"Hace unos días, el presidente del Gobierno español lamentó no tener una bomba atómica para detener a Israel. Hoy, animó a los manifestantes a salir a la calle", ha publicado Saar en su cuenta en la red social X.

לפני מספר ימים ראש ממשלת ספרד הביע צער על כך שאין לו פצצת אטום ״כדי לעצור את ישראל״. היום הוא עודד מפגינים לצאת לרחובות.

האספסוף הפרו-פלסטיני שמע את מסרי ההסתה - ופוצץ את מירוץ האופניים ״לה וואולטה״. כך בוטל אירוע הספורט שתמיד היה מקור גאווה לספרד.

סאנשז וממשלתו - בושה לספרד! — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) September 14, 2025

El jefe de la diplomacia israelí ha señalado que "la turba propalestina escuchó los mensajes incitadores y atacó La Vuelta ciclista". "Se ha cancelado el evento deportivo que siempre había sido motivo de orgullo para España. Sánchez y su Gobierno: ¡vergüenza para España!", exclama.

Las palabras de Saar sobre la cancelación de la última etapa de la Vuelta entre altercados por la presencia del equipo Israel-Premier Tech llegan en medio de recientes reproches del país a la escalada del presidente Sánchez, que arrancó la semana con una batería de medidas contra el país hebreo en la que introdujo su frase sobre el hecho de que España no tuviera bombas atómicas.

Tanto las medidas como el comentario provocaron numerosas reacciones, entre ellas la de Estados Unidos, y la del Gobierno israelí. El propio Benjamin Netanyahu declaró que veía en estas palabras una "amenaza genocida".