Netanyahu acusa a Sánchez de lanzar una "amenaza genocida" por mencionar bombas nucleares

Las palabras de Pedro Sánchez anunciado una batería de medidas contra Israel por su operación en Gaza continúan generando respuestas. Este jueves, ha sido el propio primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien ha contestado al presidente español en términos muy duros.

En declaraciones recogidas por el perfil en X del primer ministro, Netanyahu recuerda lo que dijo el presidente español: "España no tiene bombas nucleares, tampoco portaaviones ni reservas de petróleo. Nosotros solos no podemos detener la ofensiva".

Prime Minister's Office: Spanish PM Sanchez said yesterday that Spain can’t stop Israel’s battle against Hamas terrorists because ‘Spain does not have nuclear weapons.’ That’s a blatant genocidal threat on the world’s only Jewish State. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 11, 2025

"Eso es una amenaza genocida flagrante contra el único estado judío del mundo", dice el primer ministro, que también califica de "increíbles" las declaraciones del español.

"Aparentemente, la Inquisición española, la expulsión de los judíos de España y las sistemáticas matanzas de judíos del Holocausto no son suficientes para Sánchez", apunta.

Las palabras de Netanyahu se suman a la cascada de reacciones desde Israel que tuvo el discurso de Sánchez, que llegaba en la semana en que su mujer tenía que declarar por un delito de malversación. El propio ministro de Exteriores, Gideon Saar, mencionó los escándalos de corrupción vinculándolos a la escalada, mientras que uno de los dos ministros vetados en territorio español por decisión del Gobierno, Itamar Ben-Gvir, contestó al presidente animándole a abrir sus fronteras a los gazatíes.

Este miércoles llegó también una dura respuesta del Departamento de Estado de Estados Unidos, que consideró que la reacción española "envalentona a los terroristas" y puede poner en peligro operaciones de Estados Unidos.