EEUU critica a Sánchez por sus medidas contra Israel: "Envalentonan a los terroristas"

Dos días después de que Pedro Sánchez compareciera para anunciar un paquete de medidas contra Israel por la operación en Gaza, con una mención a que España no tiene armas nucleares, Estados Unidos ha reaccionado criticando al Gobierno español.

"Es profundamente preocupante que España, un miembro de la OTAN, haya elegido limitar potencialmente operaciones estadounidenses", ha señalado a Europa Press un portavoz del Departamento de Estado, en referencia al hecho de que se prohibirá la escala en España de barcos con combustible para el Ejército israelí y se denegará la entrada al espacio aéreo a los aviones de Estado que transporten material militar a Israel.

Además, la misma fuentes enfatiza que Sánchez "está dando la espalda a Israel el mismo día en que seis personas fueron asesinadas en Jerusalén", en alusión al atentado del pasado lunes de Hamás. Una de las víctimas era un ciudadano español.

"Estas medidas envalentonan a los terroristas", ha señalado el citado portavoz alineándose con la respuesta que ha venido dando Israel a al Gobierno español.

Este mismo martes, varios ministros israelíes optaron por responder al presidente Sánchez tras la aprobación de las medidas en el Consejo de Ministros, una de las cuales implicaba la prohibición de entrar en España para dos ministros de Netanyahu. Exteriores, además, optó por condenar el ataque de Israel a la cúpula de Hamás en Doha.

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, aseguró que esa condena prueba que existe una "verdadera alianza" entre el Gobierno español y los terroristas de Hamás en un mensaje en X.

Uno de los ministros vetados, el de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, respondió a Sánchez instándole a abrirles las puertas a los gazatíes en España.

Los envíos estadounidenses a Israel

En paralelo a las consideraciones de EEUU y el aviso de que podría afectar a sus operaciones, fuentes de Defensa han señalado, según recoge Europa Press, que el Gobierno mantendrá intacto el Convenio de Cooperación para la Defensa firmado con Estados Unidos, por lo que Washington podrá continuar con los envíos de armamento a Israel.

Según las fuentes consultadas por Europa Press, las bases militares estadounidenses de Morón (Sevilla) y Rota (Cádiz) quedan excluidas de las medidas y Estados Unidos podrá usarlas para realizar envíos de armamento a Israel. El Convenio de Cooperación para la Defensa, que rige la colaboración en esta materia entre ambos aliados, no se tocará.

Según el artículo 32 del documento, Estados Unidos está obligado a obtener autorización del Comité Permanente, que depende del Ministerio de Defensa, sobre operaciones de carga o descarga de municiones y explosivos, así como para su transporte terrestre, marítimo o aéreo, dentro del territorio español, pero no debe informar sobre el destino final de estas cargas cuando se realicen escalas.

Washington ya ha usado las bases de Morón y Rota como refuerzo militar de la Administración de Donald Trump en la escalada de hostilidades entre Israel e Irán en junio. Entonces hicieron escala en las bases al menos 30 bombarderos y aviones cisterna para reabastecer aviones de combate. Además, está pendiente la llegada de un nuevo destructor estadounidense a la base de Rota, que se espera para la primera mitad de 2026.