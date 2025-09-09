Bombardeo de Israel en Qatar contra la cúpula de Hamás

Israel ha lanzado un "bombardeo de precisión" contra la cúpula de los terroristas de Hamas en la capital de Qatar, Doha. Así lo han confirmado las propias Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) minutos después de que se registraran varias explosiones en el barrio de Katara.

El objetivo del ataque ha sido, según el Ejército, "los altos mandos de la organización terrorista Hamás". "Durante años, estos miembros de la cúpula de Hamás han encabezado las operaciones de la organización terrorista, siendo directamente responsables de la brutal masacre del 7 de octubre y orquestando y gestionando la guerra contra el Estado de Israel", ha señalado..

Las FDI y el Shabak llevaron a cabo un alcance preciso contra los altos mandos de la organización terrorista Hamás. Durante años, estos miembros del liderazgo de Hamás han liderado las operaciones de la organización terrorista, y son directamente responsables por la brutal… — FDI (@FDIonline) September 9, 2025

"Antes del bombardeo se tomaron medidas para mitigar los daños a los civiles, incluido el uso de municiones precisas e información adicional de Inteligencia", ha apuntado, antes de reiterar que "seguirá operando con determinación para derrotar a la organización terrorista Hamás, responsable de la masacre del 7 de octubre".

Fuentes de Hamás citadas por la cadena de televisión qatarí Al Yazira han indicado que el objetivo del ataque habría sido la delegación negociadora del grupo terrorista, que estaba celebrando una reunión para discutir la última propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para un alto el fuego en la Franja de Gaza, unas conversaciones en las que Qatar ejerce de mediador.

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha confirmado el ataque en un breve comunicado, en el que lo ha descrito como una operación "completamente independiente" por parte del Ejército y del servicio de Inteligencia israelíes. "Israel la inició, Israel la llevó a cabo e Israel asume toda la responsabilidad", ha apuntado.

Apoyo de EEUU

La prensa israelí, citando fuentes gubernamentales, señala que uno de los objetivos era el líder de Hamás, Khalil al-Hayya. Las mismas fuentes señalan que la operación tenía el beneplácito de Estados Unidos.

Senior Israeli 🇮🇱 told Barak Ravid that the explosion in Doha 🇶🇦 is an assassination operation against Hamas leaders Several blasts were heard in Qatar's Doha on Tuesday, Reuters witnesses said. Smoke was seen rising over the Katara District in the capital, an eyewitness said… https://t.co/6Kd1mOEZvT pic.twitter.com/cs1BGEHLG8 — Saad Abedine (@SaadAbedine) September 9, 2025

Minutos después del ataque, el Gobierno de Qatar ha condenado "firmemente" el bombardeo, que ha tachado de "cobarde". Según el régimen qatarí, el ataque ha alcanzado varios "edificios residenciales" en la ciudad, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas.

"Qatar condena firmemente el cobarde ataque israelí contra edificios residenciales que albergaban a varios miembros de la oficina política de Hamás en la capital qatarí, Doha", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores qatarí, Mayed al Ansari, quien ha resaltado que "este asalto criminal supone una flagrante violación de todas las leyes y normas internacionales y supone una grave amenaza para la seguridad de los qataríes y los residentes en Qatar".

Según ha señalado en un mensaje en sus redes sociales, las fuerzas de seguridad "empezaron inmediatamente a abordar el incidente y a tomar las medidas necesarias para contener sus repercusiones y garantizar la seguridad de los residentes en las zonas adyacentes". Al Ansari ha hecho hincapié en que Doha "no tolerará este imprudente comportamiento israelí y que se socave la seguridad regional, ni ningún otro acto contra su seguridad y su soberanía". "Hay investigaciones en marcha al más alto nivel y los detalles serán anunciados en cuanto estén disponibles", ha zanjado.

Críticas de Guterres

También ha criticado la operación el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres. Se trata, según ha dicho, de una "flagrante violación de la soberanía y la integridad territorial" del país. "Estamos recibiendo informaciones sobre los ataques contra Qatar, un país que ha estado desempeñando un papel sumamente importante para lograr un alto el fuego y la liberación de los rehenes", ha dicho Guterres durante una rueda de prensa.

Ha instado a las partes a "trabajar para lograr un alto el fuego, en vez de tomar medidas que destruyan la posibilidad de alcanzarlo". "Estas noticias demuestran la importancia del informe que hemos lanzado hoy mismo: es una realidad que el mundo destina mucho más en hacer la guerra que en construir la paz", ha apuntado.