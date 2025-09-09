El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado un paso más en su enfrentamiento contra Israel por operación militar en Gaza en represalia por los atentados del 7 de octubre de 2023. El propio presidente del Ejecutivo nacional ha anunciado una serie de "medidas de choque" que enmascaran, una vez más, la necesidad de Sánchez de desviar el foco de los casos de corrupción de su entorno personal y político.

El anuncio de estas "medidas" que, además, han sido aplaudidas por el grupo terrorista Hamás, coincidió con un nuevo atentado en Jerusalén en el que murió un joven español. La tensión entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el de Israel ha ido en aumento en los últimos meses y en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio la embajadora israelí en funciones en España, Dana Erlich, ha dicho que le "molesta la forma en la Israel se usa como un arma en discusiones políticas" en España porque "está afectando a todos los israelíes y todas las comunidades judías" en nuestro país.

En este sentido, Dana Erlich ha dicho que hay que "enfrentar y parar" y ha puesto de ejemplo lo que está sucediendo en la Vuelta a España por la participación de un equipo israelí. Ha dicho que ahora ya no pueden "tener atletas que tengan la palabra Israel en su uniforme" y eso significa que "estamos llegando a una época muy preocupante".

Además, ha hablado de cómo las comunidades judías en España están cada vez más preocupadas por el aumento del antisemitismo en nuestro país. Ha recordado que "no sólo son españoles, son parte de la historia de España. Hay gente que los quiere separar, pero no se puede. Estas comunidades no se pueden separar de España. Estamos hablando con las diferentes comunidades judías en las diferentes ciudades y vemos la preocupación y la frustración y cómo les afecta. Los españoles judíos están preocupados con lo que está pasando en España, espero que el Gobierno les escuche".

La embajadora de Israel en España ha señalado que "estamos luchando contra un enemigo al que no le importa la verdad" y no deja de "sorprenderle" con la reacción de la "comunidad internacional" a la hora de contar lo que sucede en Oriente Medio. Dana Erlich ha hablado también del origen del antisemitismo y de los mucho "peros" que se ponen a la hora de tratar el tema. El antisemitismo "lo hemos visto durante la historia" y muchos niegan serlo diciendo que no son antisemitas, pero son "anti sionistas o anti Israel".

La "tragedia del pueblo palestino"

Dana Erlich ha comentado que una de las tragedias de "nuestro conflicto" es, precisamente la del "pueblo palestino" por la falta de "líderes valientes". Cree que los líderes de Hamás "no quieren acabar como Arafat" al que en Palestina "recuerdan como alguien que vendió a su pueblo" por llegar a acuerdos con el Gobierno de Israel.

En este sentido, ha dicho que "así se llega a la paz" porque "para llegar a la coexistencia necesitamos concesiones" y "un líder que haga lo mismo". La embajadora en funciones de Israel en España ha señalado que para la comunidad internacional "toda la responsabilidad y la culpa parece que la lleva Israel". Parece que "estamos en un vacío en el que nosotros controlamos todo".

"No se habló de la violación contra mujeres y niños. No escuchamos las condolencias de las diferentes organizaciones de la ONU. Hay un silencio que es horrible en ese sentido", ha lamentado Dana Erlich. La embajadora en funciones de Israel en España ha recordado que "en Israel hay un amor y una amistad muy grande con España y la mayoría de las personas sabemos hacer la separación entre el Gobierno y los ciudadanos de España".

Los judíos de medio mundo "tienen miedo de hablar hebreo en las calles o llevar algún símbolo que les defina como israelíes", ha dicho Dana Erlich. Ha advertido que "nos estamos enfrentando a una cancelación automática de todo lo que tenga que ver con Israel" y eso le "preocupa". Hay una "ola de odio" que "nos está afectando a todos" ha afirmado la embajadora en funciones de Israel en España.

Usar el término "genocidio"

Dana Erlich ha dicho que ellos aún tienen un "trauma" por los ataques del 7 de octubre de 2023 y que además están "luchando contra Hamás, con Hizbolá y recibiendo misiles de los Hutíes". Mientras "los iraníes siempre han sido una amenaza".

La embajadora en funciones de Israel en España ha destacado que en muchos países de la región y del mundo sí que entienden que "estamos luchando la batalla de todos". Sobre recuperar los Acuerdos de Abraham ha dicho que tienen "la esperanza de poder recuperarlos y llegar a futuros acuerdos" para "enseñarles a Hamás que no han logrado esto y que al final del día nosotros estamos aquí. El pueblo y el Estado judío hemos sobrevivido a muchas cosas y vamos a sobrevivir esto".

Sobre el uso de la palabra genocidio para describir la guerra de Gaza que ha usado el Gobierno de España ha dicho Dana Erlich que "usar ese termino tan fácilmente es una estrategia cuyos orígenes empezaron con una campaña de Hamás y vemos como rápidamente se hace difusión por todo el mundo". "Hay una responsabilidad de los gobiernos y representantes oficiales cuando se usan esos términos", ha señalado.

"Estamos en una época en la que podemos decir cosa, pero ¿dónde está la verdad?", se ha preguntado la embajadora en funciones de Israel, que ha destacado que lo que más le "frustra" es "que no es por falta de información sino por una decisión". "Sabemos que la opinión publica muchas veces no es la que se publica y que hay muchas voces que les apoyan, pero vemos como también tienen miedo porque van a ser perseguidos. La demonización no es sólo contra Israel sino contra los que defienden a Israel", ha señalado.

Ha finalizado volviendo a hablar de "las manifestaciones tan violentas" contra el equipo israelí de La Vuelta a España y cree que es "absurdo" que "si un país quiere invitar a alguien a una competición o evento internacional el país es responsable de la seguridad de cada persona que llega a participar". Ha dicho que muchos cree que es una "provocación" que ese equipo participe y ha dicho que "lamentablemente en nuestra historia del pueblo judío conocimos muchas épocas que empiezan así, que somos una provocación". "Yo no puedo aceptar este mundo como judía. La pregunta es ¿cómo enfrentemos esas campañas de odio, las mentiras, la facilidad con que la gente se cree las imágenes falsas?", ha apuntado.

Noticia en proceso de ampliación, más información en breve.