El presidente del Gobierno ha sido siempre experto en desviar el foco mediático cuando está en apuros. La capacidad de influir en los medios, ya sea a través de propaganda, promesas o iniciativas legislativas, es un arma que utiliza de forma habitual para marcar la agenda, aunque después no se materialicen en nada. Así suele hacer con lo que el PP llama "Francomodín" y, ahora también, con la "causa palestina" a raíz de la guerra en Gaza.

Dada la catarata de escándalos que afronta, Pedro Sánchez tiene cada vez más difícil crear cortinas de humo que oculten sus apuros. La falta de presupuestos, la debilidad parlamentaria, la corrupción y el aislamiento internacional no le dan respiro. En momentos muy comprometidos, intenta reagrupar a la izquierda en torno a causas que suscitan siempre el consenso de sus votantes, como ocurre con Israel y el conflicto con terroristas de Hamás.

La vergonzosa cronología

Analizando la cronología de anuncios estrella a favor de Palestina, todos coinciden con momentos en los que el presidente se ha sentido acorralado por la corrupción. Así, en noviembre de 2023, en plena polémica por la Ley de Amnistía, cuando el PSOE registró la norma en el Congreso para dar satisfacción a Carles Puigdemont, Sánchez inició un conflicto diplomático con Israel al cuestionar sus actuaciones, lo que provocó la retirada de la embajadora del país hebreo en Madrid.

El 28 de mayo de 2024 reconoció el Estado de Palestina de forma unilateral, en plena imputación de su mujer, Begoña Gómez, y cuando España estaba en campaña por las elecciones europeas. El 6 de junio de ese año, España se unió al procedimiento contra Israel en la Corte Penal Internacional; apenas dos días antes, el juez Peinado había citado a declarar como imputada a Begoña Gómez.

En noviembre de 2024, el Gobierno de España impidió la escala en el país de buques estadounidenses que llevaban armas a Israel; es el mismo mes en el que el juez imputa al hermano de Sánchez y al líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.

En abril de este año, el Gobierno canceló una compra de munición policial a una empresa israelí, justo después de que la UCO desvelara que Hidalgo contactó con Begoña para que mediara en el rescate de Air Europa. En junio, el Ejecutivo revocó un nuevo contrato armamentístico a una filial de una empresa israelí, justo el mismo día de la rueda de prensa de Leire Díez, en la que se presentó Víctor de Aldama, después de que estallara la trama de las cloacas del PSOE.

El 23 de junio, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, pidió en la UE la suspensión inmediata del Acuerdo de Asociación con Israel, apenas dos después de que se produjera el registro a la sede del PSOE en Ferraz. Así hasta llegar a este lunes, 8 de septiembre, cuando Sánchez anunció una batería de medidas contra Israel coincidiendo con la declaración de Leire Díez en el Senado, en una semana horribilis para el Gobierno por la corrupción, ya que este miércoles declararán como imputadas, su mujer, Begoña Gómez y la asesora de ésta.

El empeño de Sánchez por recurrir a este asunto tiene mucho de propaganda, ya que es frecuente que repita anuncios y medidas ya prometidos con anterioridad. La competencia con Podemos y las presiones para romper cualquier relación con Israel para negociar los Presupuestos, también influyen en el Gobierno, cuya política internacional se desarrolla al margen de la oposición, a la que no consulta ningún asunto.

Alberto Núñez Feijóo se ha quejado en infinidad de ocasiones de que un asunto de Estado como este no es tratado con el PP, principal formación del país y que, al ser un partido de gobierno, debe conocer los compromisos adquiridos por Pedro Sánchez. El presidente, sin embargo, sigue sin descolgar el teléfono para hablar con Feijóo mientras le tiende la mano para un pacto de Estado contra la emergencia climática, también reciclado.