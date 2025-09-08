Uno de los asesinados por Hamás en Jerusalén es un joven español

Yaakov Pinto, un ciudadano español de 25 años natural de Melilla y residente en Israel, figura entre los seis fallecidos en el tiroteo ocurrido este lunes en una parada de autobús en Jerusalén, según han confirmado a EFE fuentes consulares y familiares. El ataque, perpetrado por dos hombres palestinos, dejó además al menos 12 heridos, siete de ellos en estado grave.

El suceso se produjo pasadas las 10:00 horas locales en la calle Yigal Yadin, en la zona norte de Jerusalén, concretamente en el cruce de carreteras de Ramot, una zona cercana a dos asentamientos israelíes. Según los primeros datos aportados por el servicio de emergencias Maguen David Adom (MDA), los atacantes abrieron fuego contra civiles que esperaban en una parada de autobús.

Las autoridades israelíes han confirmado que los dos autores del ataque eran ciudadanos palestinos. El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, lo comunicó desde Hungría, donde se encontraba de visita oficial. Tras el ataque, los dos terroristas han sido abatidos por soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel y por civiles armados que se encontraban esperando el autobús.

Yaakov Pinto, entre las víctimas mortales

Entre los fallecidos se encuentra Yaakov Pinto, de nacionalidad española, que residía en Israel y acababa de contraer matrimonio. Pinto murió en el lugar de los hechos junto a otros dos hombres de unos 30 años, según ha confirmado el MDA.

En el mismo punto falleció también un hombre de unos 50 años, mientras que una mujer de la misma edad fue trasladada al hospital en estado crítico, aunque posteriormente se confirmó su fallecimiento en el centro médico. Un sexto fallecido murió en otro hospital tras ser evacuado con heridas graves.

Varios heridos en estado grave

El balance provisional ofrecido por el servicio de emergencias habla de doce personas heridas trasladadas a hospitales tras el ataque. De ellas, siete se encuentran en estado grave como consecuencia de heridas de bala. Además, dos personas presentan heridas de carácter moderado y tres más han sufrido heridas leves provocadas por fragmentos de vidrio.

Tras el atentado, el Ejército israelí desplegó unidades en el área del ataque y también en los alrededores de Ramala, en la zona central de Cisjordania. El objetivo, según ha indicado el propio Ejército en un comunicado, es "combatir el terrorismo".

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Seguridad, Itamar Ben Gvir se han trasladado hasta el lugar donde ha ocurrido el ataque terrorista. En declaraciones a los medios, el primer ministro ha asegurado que está teniendo lugar "una gran guerra contra el terrorismo en todos los frentes". En este sentido, Netanyahu ha afirmado que "destruirá a Hamas como prometimos y liberará a nuestros rehenes, a todos nuestros rehenes".

אנחנו במלחמה עצימה מול הטרור בכמה חזיתות: בעזה, ביהודה ושומרון, בלבנון ובאיראן שמגבה את כולם. כעת אנחנו במרדף וכיתור אחרי המרצחים מהבוקר. נשיג את כל מי שסייע בידם וננקוט צעדים קשים עוד יותר. הפיגועים האלה לא מרפים את ידינו – הם רק מחזקים את הנחישות שלנו להשלים את המשימות: לחסל… pic.twitter.com/pGatTmdVpV — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) September 8, 2025

Refuerzo de la seguridad en Jerusalén y Cisjordania

El atentado ha tenido lugar en un contexto de alta tensión en la región. En respuesta, las fuerzas israelíes han intensificado su presencia tanto en Jerusalén como en puntos estratégicos de Cisjordania. No se han ofrecido por el momento más detalles sobre la identidad de los atacantes ni sobre posibles vínculos con organizaciones armadas.

Las autoridades no han informado de detenciones relacionadas con este suceso, aunque se espera que en las próximas horas se ofrezcan nuevos datos sobre la investigación abierta.