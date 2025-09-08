A quién damos refugio y de qué

Siempre me ha llamado la atención que la "solidaridad" de algunos sea a la carta, por no decir una lotería o una tómbola. Yo creo que la flotilla de los c…amarones (vamos a dejarlo así) haría mucho mejor de encaminarse a Afganistán a rescatar a todas esas mujeres y niños que en caso de terremoto son los primeros en morir porque los talibanes no les dejan salir de casa. Y que, si sobreviven, son los últimos en recibir asistencia porque los talibanes no dejan que las mujeres reciban asistencia de médicos varones…ni que haya médicas mujeres. Es verdad que Afganistán no tiene mar, pero tiene ríos. Ahí lo dejo.

Pero incluso en Gaza, una flotilla humanitaria, ¿no debería servir para sacar cuánto antes a la mayor población civil posible de ahí? ¿Por qué en el resto del mundo la prioridad es dar asilo a refugio a las víctimas de conflictos armados, no digamos de regímenes terroristas, y sólo en Palestina se da por hecho que la obligación de todo hijo de vecino es pudrirse allí hasta nueva orden de Hamas? Yo desde luego si fuera madre de familia en Gaza no vería el momento de largarme. Otra cosa es que no lo dijera por la tele, por miedo a que mis supuestos "defensores" me pegaran un tiro.

España recibió en 2024 (según me informa ChatGPT) 167.366 solicitudes de protección internacional, lo cual supone un récord histórico y un 2,5 por ciento más que el año anterior. Se concedieron 6.355 estatus de refugiado,

11.453 protecciones subsidiarias y 33.534 autorizaciones de residencia humanitaria. Según el ACNUR, al cierre de 2024 había registrados en España 707.415 refugiados, solicitantes de asilo y apátridas. Ucrania se lleva la palma en ese sentido. Desde el inicio de la guerra, más de 231.000 ucranianos han recibido protección temporal en España. El 21 de febrero de 2025 ya eran 236.570 personas.

Aparte del caso especial de Ucrania, las nacionalidades que más buscan refugio en España son, por este orden: Venezuela, Colombia, Mali, Perú y Senegal. Entre enero y junio de 2025, las comunidades autónomas que más solicitudes han atendido son Andalucía, Madrid y Cataluña.

¿Por qué no hay nadie de Gaza, con lo que aquí les queremos? ¿Será que alguien no les deja ni pedirlo? Hace unos meses, nuestro gobierno colaboró en la extracción con cuentagotas de algunos menores que se aseguró que estaban muy enfermos a países árabes del entorno. Estos menores viajaban con sus familias, claro. ¿Por qué tan poquitos? ¿Por qué esos y no otros? O la situación en Gaza no es tan masivamente desesperada como se dice…o la alternativa premium de salir de allí sólo está al alcance de una reducidísima élite. ¿Quizás alguien ya sabe que se tendrá que ir, como los Assad de Siria, y está poniendo discretamente a salvo a los suyos, y al cuerno todos los demás?

Por cierto, escribo este artículo mientras contesto mensajes de whatsapp de un conciudadano de Barcelona, originario de Valladolid, que hace tiempo que intenta optar a una plaza de profesor de instituto, pero le exigen el C1 de catalán y digamos que le cuesta. Se me ve a mí ayudándole a preparar el examen y practicando el catalán con él mientras los gudaris de la lengua, los que apedrean heladerías por no atender en catalán, pasan de él como de una colilla. Si en el fondo siempre es lo mismo. Unos crían la fama, otros cardamos la lana y, en conjunto, todo parecido entre las arengas progres y la realidad de la gente es pura coincidencia.