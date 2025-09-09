La flotilla antijudía se inventa un ataque de Israel que desmiente el Gobierno de Túnez

Más mentiras de la Global Sumud Flotilla, que ha reportado un ataque de Israel con drones contra el barco en el que viajan rumbo a Gaza (al menos sobre el papel) la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau o la activista "climática" Greta Thunberg. La organización de la flotilla sostiene que la embarcación de Colau, llamada "Alma" o también "Family", ha sufrido el ataque de un dron que habría impactado contra la cubierta del yate mientras permanecía atracado en el puerto de Túnez.

Tras la difusión del supuesto ataque a cargo de medios que viajan en la flotilla, como es el caso de El País, Ada Colau ha asegurado a la Ser que "claramente" se ha tratado de un ataque de Israel para atemorizar a los activistas. Dicho lo cual ha manifestado que los israelíes no conseguirán su propósito.

En cambio, la relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, presente en Túnez, no se ha atrevido a dar por descontada la autoría israelí, aunque ha señalado que "no nos extrañaría". Albanese ha continuado especulando con la teoría de que si se trataba de una acción israelí estaría atentando no sólo contra la flotilla sino contra la soberanía tunecina.

El ministerio de Interior de Túnez ha desmentido por completo los infundios de la flotilla y ha afirmado que el incendio se originó en la propia embarcación y que ninguna de las seis personas que estaban a bordo sufrió daños.

La organización de la Global Sumud Flotilla ha publicado unas imágenes del supuesto ataque en las que se aprecia un fogonazo descendente. "Y el gobierno de Túnez dice que fue "fallo del motor" jajaja ¿cuánto les paga Israel por decir eso?" señala en el texto que acompaña la secuencia.