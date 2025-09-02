Ridículo mundial de la Global Sumud Flotilla: retorno por segunda vez al puerto de Barcelona

Mentira sobre mentira. La "mayor flotilla humanitaria de la historia" está haciendo el más grande de los ridículos posible. Tras una primera salida el domingo por la tarde que se abortó a las pocas horas, la flotilla contra Israel partió de nuevo el lunes, pero un grupo de barcos ha tenido que regresar de nuevo al abrigo del puerto de Barcelona.

Unas fuentes hablan de una decena de barcos de vuelta. Otras, de cinco embarcaciones que habrían dado media vuelta ante ciertas adversidades náuticas. Sin embargo, comienza a quedar claro que eso de la mayor flotilla ha sido un exceso propagandístico de los promotores de la expedición. Un exceso o más bien una mentira.

De 37 a 19 embarcaciones

Dos días después del comienzo de la accidentada travesía entre Barcelona y Gaza ha trascendido que no eran 37 los barcos que partían desde la capital catalana sino 24, de los que ahora solo quedarían unos 19 rumbo hacia Gaza.

También se ha sabido que la salida del domingo fue en realidad una especie de puesta en escena para los medios de comunicación, pero que una mayoría de embarcaciones se limitaron a cambiar de muelle mientras que las pocas que zarparon no llegaron prácticamente ni a Badalona antes de dar la vuelta.

Ni rastro de Susan Sarandon

La expedición, cuyas grandes protagonistas son Greta Thunberg y Ada Colau, está resultando ser una mera campaña de propaganda con la participación de actores como Javier Bardem, Eduard Fernández y Luis Tosar. También se había llegado a decir que Susan Sarandon participaría en la expedición, pero no hay registro gráfico alguno de su presencia en la Global Sumud Flotilla, que no está resultando ni global ni especialmente perseverante, que es lo significa el término árabe "sumud".

La falta de transparencia, los excesos publicitarios y directamente las mentiras están condicionando lo que debería ser una gran operación humanitaria. Pero a estas alturas ya ha quedado claro que sólo alcanza a gran operación de manipulación.