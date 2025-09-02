Ada, Àngels y Greta, heroínas (pero no mucho) de Hamás

Àngels Barceló se ha ido a Israel a hacer su programa de la SER y ha posteado un par de imágenes un tanto cutres "desde la frontera de Gaza". Las redes sociales se lo han tomado a risa –siempre es mejor reír que llorar– y X se ha llenado de apuestas sobre si en realidad la intrépida reportera estaba en Tomelloso o en las cercanías de La Roda.

La verdad es que el paisaje junto a Gaza tiene un cierto aire manchego, así que no podemos descartar que efectivamente esté en Israel montando el show y gastándose el dinero de los accionistas de Prisa –allá ellos– para contar lo mismo que contaría aquí y, por supuesto, sin correr el más mínimo peligro: pese a que uno de sus compañeros se haya disfrazado con un chaleco antibalas ya les digo yo que allí donde están tienen las mismas posibilidades de que les pase nada que en Lugo. Bueno, de hecho aquí correría más riesgo si le da por hacer el programa cerca de un centro de menas.

El asunto nos sumerge en una primera paradoja: Àngels no está en Gaza, está en Israel, ese "Estado terrorista" y "genocida" que según la de la SER y sus comilitones es el mismo mal, lo peor. Y está allí sólo para darse tono: si se trata de hacer un programa de radio desde mitad de un descampado lo mismo le daría estar en Tombuctú.

Pero hay otra paradoja que aún es más llamativa: si por una de estas cosas la Barceló hubiese ido a ese mismo lugar el 7 de octubre de 2023 a hacer su programa y denunciar la ocupación y los abusos de Israel… lo más probable es que la alegre muchachada terrorista de Hamás la hubiese matado, quizá violándola salvajemente antes, como les ocurrió a tantas mujeres judías aquel terrible día.

Es más: lo único que separa a Àngels de que este lunes le haya ocurrido algo así es que está en Israel y no en Gaza, de encontrarse en el enclave bajo el dominio de Hamás no le preguntarían si es más progre o menos antes de meterla en uno de esos túneles gazatíes que hemos pagado en buena medida las democracias occidentales. Allí sí que hay material para un programa cojonudo, por cierto, lástima que por esos lares no se estile mucho la libertad de expresión, es lo que tienen las dictaduras teocráticas.

El show radiofónico de Barceló ha coincidido con la opereta de la flotilla de Ada Colau y Greta Thunberg, que se ha vuelto para Barcelona sólo un día después de partir y ante la primera inclemencia meteorológica que se les ha presentado. Decía Colau instantes antes de la salida que "si Gaza no se rinde – entiéndase aquí que cuando la exalcaldesa dice "Gaza" en realidad quiere decir "Hamás"– nosotras no nos podemos rendir", pero se han rendido en menos de 24 horas.

Si les preocupa qué será ahora de los pobres gazatíes que se quedan sin la ayuda que les iban a llevar Ada y Greta dejen de sufrir: todos sabíamos, sobre todo sus promotores, que esa flotilla no iba a llegar nunca a Gaza y, más aún, que si por una de estas carambolas de la vida hubieran llegado la ayuda habría sido toda todita para Hamás, lo que por otra parte estoy bastante seguro que no habría disgustado mucho ni a Greta ni a Ada.

Ada, Àngels, Greta, tres mujeres progresistas siguiendo la corriente de una banda terrorista cuyo penúltimo atentado fue, entre otras cosas, una violación de mujeres masiva y brutal; tres activistas de izquierda jugando a ser las heroínas de Hamás. Eso sí, puede que quieran ser heroínas, pero heroicidades las justas: una a resguardo del peligro dentro de Israel, otras al resguardo de la tormenta en el puerto de Barcelona. Pero el gesto ya está hecho, ¡qué empiecen las batucadas!

