Las reacciones más graves y delirantes de una izquierda madrileña "orgullosa" del boicot a La Vuelta

La cancelación de la última etapa de la Vuelta Ciclista a su paso por Madrid ha desatado un auténtico desfile de declaraciones de la izquierda madrileña, todas con un punto en común: presentar los disturbios como un acto heroico y pacífico de la ciudadanía frente a lo que llaman un "genocidio".

Desde Más Madrid, a través de Mónica García, han celebrado que España "vuelve a ser faro mundial en defensa de los Derechos Humanos". Según la ministra de Sanidad, "el pueblo de Madrid" paralizó de manera "pacífica" una carrera que, a su juicio, "nunca debió utilizarse para blanquear el genocidio".

Si para la derecha una de las principales denuncias a las protestas era que estas podrían perjudicar la imagen de Madrid, para García fue La Vuelta quien intentó "perjudicar la imagen de España". "No se puede volver a repetir", escribió la líder de la formación en sus redes sociales.

No hay que mezclar deporte y genocidio. La Vuelta ha intentado perjudicar la imagen de España. No se puede volver a repetir. — Mónica García (@Monica_Garcia_G) September 14, 2025

Su compañera Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, se ha mostrado igualmente "orgullosa" del "pueblo y las gentes de Madrid" por haber combatido a los que "se creían que podían entrar en Madrid blanqueando un Estado genocida y no iba a pasar nada". "Hoy comprobamos que la protesta pacífica y masiva sirve. Contra los genocidas y sus cómplices, orgullo madrileño", ha defendido.

La campaña de mentiras de las derechas tiene un solo fin: eludir su complicidad con Israel y desviar el foco del genocidio. Hoy comprobamos que la protesta pacífica y masiva sirve. Contra los genocidas y sus cómplices, orgullo madrileño. ✊🏼🇵🇸 — Manuela Bergerot (@manuelabergerot) September 14, 2025

En la misma línea, Eduardo Rubiño, como portavoz en funciones de Más Madrid en el Ayuntamiento, ha celebrado que haya sido precisamente desde la capital desde donde se haya "roto el silencio" de los españoles "de forma pacífica" frente al "peor genocidio" del siglo.

Por su parte, el PSOE de Madrid afirma que "la matanza indiscriminada de niños no se puede permitir" y vuelven a insistir en que Israel está cometiendo un "genocidio". Para ellos, lo de Madrid debería servir de precedente y "remover conciencias" a nivel internacional.

El delegado del Gobierno, Francisco Martín, llamó a la "tranquilidad" una vez ya suspendida la carrera. Quiso entonces mandar un mensaje "claro" sobre la magnitud de los hechos: "En Madrid en los últimos meses no han sido asesinados 65.000 civiles. No se han bombardeado hospitales y acribillado a niños y niñas. En Madrid se ha interrumpido hoy una carrera ciclista porque el pueblo ha enviado al mundo un inmenso mensaje de solidaridad y empatía con el pueblo palestino. Ha sido ejemplo de dignidad", exaltó.

En Madrid en los últimos meses no han sido asesinados 65.000 civiles. No se han bombardeado hospitales y acribillado a niños y niñas. En Madrid no se mata a la gente de hambre. Donde todo eso está pasando es en Palestina. En Madrid hoy se ha interrumpido una carrera ciclista.… https://t.co/vRb8QOtRSb — Fran Martín Aguirre (@franmartagui) September 14, 2025

"Que el pueblo de Madrid se manifieste contra un genocidio no perjudica la imagen de España. Al revés. Habla muy bien del pueblo de Madrid. Lo siento por La Vuelta, pero lo siento mucho más por cientos de miles de palestinos que están siendo masacrados", ha enfatizado Óscar López, "lleno de orgullo" por las protestas que han provocado que "Madrid sea portada en todo el mundo".

No hay una causa más justa que pedir el fin del genocidio en Gaza. Todo mi apoyo a los que ayer nos llenaron de orgullo e hicieron que Madrid sea portada en todo el mundo. pic.twitter.com/dcJIyjd36h — Oscar López Agueda (@oscarlopeztwit) September 15, 2025

Reyes Maroto ha rematado lo de su formación señalando directamente a Almeida y Ayuso por no estar "a la altura": "Hablar de violencia cuando miles de vecinos de su ciudad estaban defendiendo la dignidad de todo un pueblo; en el caso de la señora Ayuso, hablar de ese recuerdo a los niños que no han podido ver terminar La Vuelta cuando hay más de 20.000 niños asesinados por un genocidio creo que los deshumaniza".

"Frente a la descalificación, ayer los madrileños y madrileñas defendieron las calles con dignidad y dijeron no pasará el fascismo y el genocidio. Madrid no se doblega ante la crispación", ha concluido la portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento.