La asesora de Moncloa usaba hasta la cuenta de correo y la firma corporativa de Begoña Gómez para gestionar su cátedra

La asesora de Begoña Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, usaba hasta la cuenta de correo electrónico y la firma corporativa de la esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez para gestionar la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) que dirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Un informe de 34 páginas de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), al que ha tenido acceso Libertad Digital, recoge varios emails del exvicerrector Juan Carlos Doadrio que demuestran que Álvarez entraba en el correo electrónico de Begoña Gómez en la Complutense "Begoña Gómez Fernández. Fundraiser" y escribía a responsables de la Universidad con la firma corporativa de la mujer de Pedro Sánchez. Este informe está en poder del titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, desde el pasado sábado.

Según la UCO, "a fecha de 20.01.2022, desde la Cámara de Comercio de España se inicia un hilo de correos electrónicos, remitiendo en correo dirigido a GÓMEZ una propuesta de convenio. Por su parte, GÓMEZ emite respuesta finalmente el 02.02.2022. Tras esto y como consecuencia de una modificación normativa, surge en la Cámara de Comercio un reparo en cuanto al nombre del acuerdo, solicitando que este sea denominado "convenio marco" en lugar de "convenio marco de colaboración". Esto es planteado el 04.02.2022 en un correo dirigido a GÓMEZ. Si bien, se incluye en copia —por parte de María Jesús LUENGO (LUENGO) de la Cámara de Comercio— a ÁLVAREZ. Finalmente es ÁLVAREZ quien emitiría la respuesta ese mismo día, indicando la ausencia de inconvenientes por parte de la UCM para adoptar la modificación planteada por la Cámara".

"A fecha de 02.03.2022, LUENGO se dirige a ÁLVAREZ para un aspecto relacionado con un cambio en el convenio: "Cristina, el cambio está en la cláusula 7". Sin embargo, a fecha de 08.04.2022, manteniendo en copia a ambas, es a GÓMEZ a quien dirige la comunicación de que el convenio estaría dispuesto para la firma: "Buenas tardes, Begoña. Ya tenemos aprobado el convenio por parte del Ministerio, así que cuando quieras hablamos de la firma. Un abrazo", añade el informe.

Según los investigadores, "sería el día 20.04.2022 cuando, desde la cuenta de GÓMEZ, se remitiría a DOADRIO este convenio dispuesto para la firma. Cabe apuntar que, pese a tratarse de la cuenta de correo vinculada a GÓMEZ e incluir su firma de correo corporativa, el mensaje es suscrito por ÁLVAREZ como ‘Cristina A’".

Correo electrónico de la asesora de Begoña Gómez.

"Finalmente, en una nueva comunicación relacionada con este asunto, el día 21.04.2022, LUENGO —Cámara de Comercio— mantiene como destinatarias las cuentas de GÓMEZ y ÁLVAREZ. Sin embargo, se dirige a esta última en el cuerpo del correo, remitiendo el borrador del convenio a firmar: ‘Buenos días, Cristina. Te envío el convenio en Word. Un saludo’. Seguidamente, ÁLVAREZ lo remite a DOADRIO, el cual se lo devuelve una vez firmado: ‘Hola Cristina, Ahí va firmado. Abrazo Juan Carlos’", señala la UCO.

"En lo sucesivo, manteniéndose en copia a GÓMEZ a lo largo de la cadena de comunicaciones, ÁLVAREZ continúa las gestiones necesarias para la formalización del acuerdo y redirige el documento ya firmado por DOADRIO a LUENGO para la firma por parte de la Cámara de Comercio. A fecha de 25.04.2022, el documento, suscrito por el Presidente de la Cámara de Comercio, es enviado a ÁLVAREZ, la cual finalmente lo reporta a DOADRIO para su conservación por parte de la Sección de Gestión de Convenios de la UCM —encuadrada en el Servicio de Relaciones Institucionales, Cooperación y Voluntariado—", subraya.

Otros correos con el mismo ‘modus operandi’

La UCO hace referencia a otros emails en los que Cristina Álvarez recurrió al mismo ‘modus operandi’ "El día 04.03.2022, tras la celebración del evento, desarrollado el día 02.03.2022", se produce una comunicación en el marco de la firma del convenio con MINDWAY en el cual DOADRIO aprovecha para agradecer nominalmente a ÁLVAREZ por la comida en CaixaForum, pese a que el correo va dirigido a la cuenta de GÓMEZ.

"A fecha de 02.09.2022, DOADRIO recibe respuesta de Asesoría Jurídica informando negativamente a una solicitud de asesoramiento: "no podemos ofrecer asesoramiento a cuestiones o problemas que se les susciten a personas que no sean órganos de gobierno de la propia Universidad". Se apunta que la anterior se trata de la única comunicación que se tiene respecto de esa supuesta solicitud de asesoramiento, desconociéndose quién planteó la solicitud, ni el asunto de la misma. Si bien, en esa misma fecha el mensaje anterior es remitido por parte de DOADRIO a GÓMEZ y ÁLVAREZ, aunque en el cuerpo del correo se dirija únicamente a ÁLVAREZ", concluye el informe.

