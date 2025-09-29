La asesora autoasignada por Begoña Gómez no realizó gestiones puntuales, como afirmó la defensa de la mujer del presidente en sede judicial. Tal y como adelantó Libertad Digital, el intercambio de mails entre esa asesora -que realmente era la director de Programas de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno de Sánchez- y la Complutense se eleva a 235 correos. De ellos, 121 tienen relevancia para el caso. Y en ellos, para colmo, se pueden ver gestiones múltiples para conseguir apoyos para uno de los negocios privados de Begoña Gómez: la cátedra que le regaló esa universidad sin tener ni un título universitario. Allí aparecen nombres de empresas con las que se hicieron gestiones como Reale Seguros o Mercadona, fundaciones como la de La Caixa o la ONCE y otras entidades como las Cámaras de Comercio.

Los correos que hoy muestra Libertad Digital forman parte del alijo completo de mails intercambiados entre Cristina Álvarez -amiga y compañera de trabajo previa de Begoña Gómez a la que se le asignó un cargo en Moncloa desde el que llevó negocios de la mujer del presidente- y la Complutense.

El listado de eleva a 235 correos de los que la Guardia Civil ha eliminado los repetidos, reenviados y otros no relevantes. Y el resultado han sido 121 de relevancia para el caso de malversación de caudales públicos que se debate ya como posible vía de procesamiento de la mujer del presidente por medio de un jurado popular.

"Enmarcado en ese periodo, Gómez guardaba vinculación con la UCM. En lo que atañe a este análisis, cabe destacar su vinculación con la Universidad como Directora de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (en adelante la Cátedra), cuyo Convenio de creación se firmó a fecha de 30.10.2020. Este asunto sería el principal motivo de su relación y la de, en consecuencia, Álvarez con Doadrio, vicerrector de Relaciones Institucionales de la UCM en ese momento", destaca la UCO.

"Teniendo en cuenta la fuente de información empleada, es decir, comunicaciones electrónicas aportadas por este último, son asuntos relacionados con ello los temas acerca de los que suelen versar las comunicaciones analizas", certifica la Guardia Civil.

"Estos correos electrónicos son extraídos desde la cuenta de correo de la UCM asociada a Doadrio, siendo 235 la cifra total de comunicaciones contenidas en la carpeta aportada a esta Unidad. Si bien, tras un primer cribado, se identifica que en su mayoría se encuentran repetidos —siendo exactamente la misma comunicación: fecha, hora, emisor, destinatarios, asunto y contenido—, resultando un total de 121 correos electrónicos únicos, que son archivados en carpeta digital, que se adjunta al presente como Anexo", confirma la UCO.

Y, ese informe prueba que "en síntesis, como se desglosará a lo largo del informe, las comunicaciones versan, fundamentalmente, de asuntos vinculados a la cátedra dirigida por Gómez, así como de otros relativos a la relación genérica y eminentemente administrativa de Gómez con la UCM".