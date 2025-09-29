La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, ha detectado anomalías en los contratos adjudicados por la empresa pública Red.es a compañías de Juan Carlos Barrabés, investigado en el caso Begoña Gómez, y que fueron avalados por cartas de la mujer del presidente del Gobierno. El informe, emitido en el marco de las pesquisas que la Fiscalía Europea lleva a cabo sobre este extremo por la posible afectación a fondos europeos, subraya una "gran opacidad" en el proceso de contratación, que "no se ajusta al principio de transparencia establecido en la normativa de contratación pública".

El informe, de más de 300 páginas, detecta un posible fraude de ley, así como discriminación en los contratos analizados, que fueron adjudicados por Red.es por valor de 8,3 millones de euros a la UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Innova Next, empresa de Barrabés, y The Valley Digital, avalados por las cartas de Begoña Gómez.

Entre otras cosas, expone que en los pliegos de licitación "el peso real de partida de los criterios evaluables y no evaluables" era del 42,86% y del 57,14%, respectivamente, por lo que "la valoración de las ofertas la debería haber realizado un comité de expertos compuesto por tres miembros no pertenecientes al órgano proponente del contrato o un organismo técnico especializado".

"Sin embargo, incumpliendo la ley, la valoración de los criterios técnicos no evaluables mediante fórmula fueron valorados por la mesa de contratación de Red.es, que no era competente para efectuar la valoración", expone el informe, al que ha tenido acceso Europa Press. "La mesa realizó dicha valoración, previo examen de los informes técnicos firmados por el director del departamento proponente, que, de acuerdo con lo establecido en la ley, no podría haber formado parte del Comité de Expertos de haber sido constituido, ni del organismo técnico especializado", explica el documento.

Las "cartas de apoyo" de Gómez

El informe ve arbitrariedad y "una actuación discriminatoria que adultera la valoración técnica" en que se tuviesen en cuenta los acuerdos con terceros y las "cartas de apoyo" para valorar las ofertas presentadas, puesto que este elemento no figuraba en los pliegos y evaluarlo perjudicaría a otros licitadores "a los que se ha reducido injusta e ilegalmente" la puntuación.

Además, considera que "las medidas adoptadas por Red.es para detectar y prevenir conflictos de interés en la licitación de los contratos objeto de este informe fueron muy insuficientes".

Borrado de datos

Por otro lado, denuncia que "determinadas personas de Red.es que prestaban servicios en la Dirección de Economía Digital realizaron una función de coordinación del proceso de valoración" pero "no se elaboraron actas de dichas reuniones", por lo que alerta de que "no existe trazabilidad alguna que permita conocer cómo, partiendo de unos borradores de valoración que incluyen unas asignaciones de puntuación para cada licitador, se llegó a las valoraciones y puntuaciones técnicas definitivas".

El informe también pone de manifiesto que "en los encabezamientos de los documentos previos figura el nombre del técnico que aparentemente los elaboró" pero "carecen de firma y sus metadatos han sido borrados, por lo que no se dispone de evidencia de que fueran realmente elaborados por las personas que figuran en dichos encabezamientos, ni de que su contenido, ni las puntuaciones que figuran en los mismos respondan a la opinión de los mencionados técnicos".

La Fiscalía Europea investiga si hubo irregularidades en varios contratos que recibieron la recomendación de Begoña Gómez y que antes formaban parte de la causa que dirige el juez Juan Carlos Peinado en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, donde tanto la mujer del presidente del Gobierno como el empresario Barrabés continúan imputados.