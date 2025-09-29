La UCO certifica "contactos" y "gestiones" de la asesora de Begoña Gómez para financiar la cátedra

La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el trabajo que realizaba Cristina Álvarez cobrando de La Moncloa y como asesora de Begoña Gómez ha desvelado que, a pesar de ser una trabajadora pública que no debía realizar gestiones para los negocios privados de la esposa del presidente del Gobierno, esta realizó "gestiones" con empresas privadas para financiar la cátedra.

Como ha quedado recogido en un informe al que ha tenido acceso Europa Press, la entidad de la Guardia Civil ha descubierto correos en los que Álvarez hablaba con empresas privadas con el objetivo de buscar financiación para la cátedra que la esposa de Pedro Sánchez tenía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Algo que se ha podido descubrir por medio del volcado del correo del vicerrector de la universidad, Juan Carlos Doadrio, que mantuvo conversaciones con la asesora de Begoña Gómez en este marco.

Este documento señala que, entre "las diferentes gestiones en las que intercedería Álvarez y que se observan en los correos, cabe destacar los contactos mantenidos con diferentes instituciones que colaborarían con la cátedra". De hecho, Álvarez se puso en contacto con Doadrio enviándole un "borrador de acuerdo con Mindway, en relación con programas de formación llevados a cabo por la citada sociedad en el marco de la cátedra", haciendo "hincapié en la intención de establecer cláusulas".

En esta comunicación, Álvarez incluso trasladó a Doadrio una de estas cláusulas, por las que "en caso de beneficios" la empresa tendría que "dar el 10% a la cátedra" de Transformación Social Competitiva; al tiempo que no podría utilizar los contenidos generados mediante la colaboración si rescindía el contrato con la universidad. El correo fue enviado el 16 de febrero de 2022, cuando Álvarez ya llevaba casi cuatro años trabajando para la esposa del presidente.

Asimismo, la UCO asegura en su informe que hay "otras gestiones" vinculadas a la cátedra que trascienden de los contactos con los patrocinadores y que se podrían considerar "cuestiones más puntuales". En este marco, los investigadores recalcan la organización de un congreso, la presentación de un curso de verano o la solicitud de una reunión con la Asesoría Jurídica de la UCM.

