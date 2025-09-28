El líder del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo ha cargado con dureza contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras su ausencia en la citación judicial del juez Juan Carlos Peinado en la investigación por presunta malversación.

Durante un acto en Murcia, Feijóo ha destacado: "Quien nada tiene que ocultar no se esconde", ironizando sobre la supuesta estrategia de ocultamiento de Gómez, y ha subrayado que su partido está "orgulloso de vivir en un país donde la justicia no hace distinciones entre los ciudadanos".

El presidente del PP hizo mención también al hermano de Sánchez, David Pérez Sánchez-Castejón, al que en tono irónico ha señalado como otra figura que, a su juicio, "se ocultaba en la Moncloa", para concluir que finalmente "resulta que no". En su intervención, Feijóo ha rematado con una advertencia directa al presidente del Gobierno: "Sánchez va a acabar mal. No tengo ninguna duda".

Feijóo ha ampliado sus críticas al entorno del Ejecutivo, aludiendo a la percepción ciudadana de los "escándalos de corrupción" que rodean al Gobierno y su entorno, y ha descrito la situación como un "acuario de escándalos del señor Sánchez", en referencia a la sucesión de investigaciones que afectan a la cúpula socialista. En este punto, ha aludido a la "desazón" ciudadana por lo que está pasando en España por los "escándalos de corrupción" que rodean al Gobierno y al entorno de Sánchez y ha dicho que hoy daba igual no hablar de ello porque habrá "otro escándalo mañana".

La polémica surge en torno a la investigación sobre el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Moncloa. La Fiscalía y la defensa de Gómez han solicitado el archivo del caso, mientras que las acusaciones populares pidieron volver a citar como testigos a Pedro Sánchez y al ministro Félix Bolaños. La mujer del presidente no acudió a la cita judicial que le hubiera permitido conocer que, de llegar a juicio, sería ante un jurado popular, compuesto por ciudadanos, y no un tribunal de jueces.

No es la primera vez que el jefe de la oposición se refiere a la situación judicial de la esposa de Sánchez, pero sí de las más contundentes, y además situando sin reparos a Begoña Gómez en el centro de la polémica política y judicial. Por último, se ha referido a los socios del Ejecutivo para preguntarse cómo quieren acabar y si lo harán peor que Sánchez.