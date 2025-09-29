El informe de la Intervención del Estado, dependiente de Hacienda, no deja lugar a dudas: hubo "violación de la ley" por parte de RED.ES al colarse como experto en el Comité que debía informar valorar los contratos públicos adjudicados al amigo y socio de Begoña Gómez, Juan Carlos Barrabés.

Un párrafo del informe resulta especialmente demoledor: "Sin embargo, incumpliendo la Ley, la valoración de los criterios técnicos no evaluables mediante fórmula fueron valorados por la Mesa de Contratación de RED.ES, que no era competente para efectuar la valoración". Traducido: la mesa de contratación de RED.ES se coló para evaluar los criterios técnicos subjetivos, los "no evaluables mediante fórmula".

Pero, es más, no contenta con eso, "la Mesa realizó dicha valoración, previo examen de los informes técnicos firmados por el director del departamento proponente, que, de acuerdo con lo establecido en la Ley, no podría haber formado parte del Comité de Expertos de haber sido constituido, ni del organismo técnico especializado". Y es que el "director del departamento proponente", obviamente, no es imparcial.

Se trata del brutal mazazo que acaba de recibir el caso de Begoña Gómez en la parte que afecta a los contratos de Juan Carlos Barrabés. Lo ha hecho a petición de la Fiscalía Europea -la española ni está ni se la espera- y reabre por la puerta grande el caso de las cartas de recomendación firmadas por la mujer del presidente Pedro Sánchez para que las empresas de Barrabés mejoraran su posición de cara a concursos públicos.

Hay que recordar que, en la época de los contratos, el director de RED.ES era David Cierco. Cierco fue el director general de esa sociedad pública pública de la administración española hasta mayo de 2021, un año después de ser nombrado director. Y Cierco no es una persona ajena a Pedro Sánchez: ambos trabajaron juntos en el PSOE ya en el año 2009. Los dos eran de la la órbita del ex ministro Miguel Sebastián, con el que ya habían colaborado en su lobby Economistas 2004 y fueron nombrados por Ferraz en 2009 coordinadores federales de dos de las seis organizaciones sectoriales que se crearon. A Pedro Sánchez le encargaron la organización sectorial de Emprendedores, Trabajadores Autónomos y Economía Social, y a David Cierco, la de Sociedad de la Información.

La UCO ya había señalado con claridad a Innova Next, una consultora de Juan Carlos Barrabés, el hombre al que benefició Begoña Gómez con sus cartas de recomendación para concursos públicos. Un gráfico elaborado por la UCO fue decisivo hace ya un año para describir la explosión de contratos en los años clave de la relación entre el amigo de Begoña y la mujer del presidente. Y refleja un auge en un año de 141 veces en la obtención de importes por los contratos públicos.

Año 2020: "Importe contratos adjudicados Innova Next SLU (€) 88.806,17 euros"

Año 2021: "Importe contratos adjudicados Innova Next SLU (€) 12.577.711,51 euros"

Año 2022: "Importe contratos adjudicados Innova Next SLU (€) 7.685.322,32 euros".

Del año 2020 al año 2021 el importe se disparó multiplicándose por 141. Nada más y nada menos. El siguiente año, la escalada fue un poco menor frente al año 2020. Pero aún así el importe conseguido con los contratos públicos con respecto a ese 2020 quedó en 86 veces más.

Todo un cambio de panorama en plena explosión de las relaciones con Begoña Gómez. La UCO destacó en su informe que, "los datos del Importe Neto de la cifra de negocios de la mercantil Innova Next SLU —recogidos en los diferentes depósitos de cuentas disponibles—, son los que se exponen seguidamente, en donde puede observarse cómo desde su constitución en el año 2012, la mercantil ha incrementado su cifra de negocio de forma progresiva (a excepción del ejercicio 2018), hasta alcanzar en el ejercicio 2022, último ejercicio disponible, una cifra superior a los 11,3 millones de euros".

De hecho, "una vez analizada la actividad general de la sociedad en base a los datos accesibles en este momento procesal, a continuación, se analiza la incidencia de la actividad que se vincula a la Administración Pública": "Como ya se expuso anteriormente, pese a que se constituyó el 15.02.2012, no fue hasta el año 2017 cuando se ha localizado el primer contrato adjudicado a esta mercantil". Y, desde ese momento, "entre el 17.08.2017 y el 28.12.2023, la mercantil Innova Next SLU ha resultado adjudicataria, de forma individual o conformando UTE con terceras empresas, de un total de 28 expedientes por un importe total de 22.857.805,49 euros".

"Tal y como se observa, atendiendo al importe de adjudicación, un alto porcentaje de las adjudicaciones percibidas por la mercantil Innova Next SLU se producen en los ejercicios 2021 (12.577.711,51 euros) y 2022 (7.685.322,32 euros), suponiendo de forma conjunta 20,2 millones de euros, es decir, aproximadamente un 90% del total de las adjudicaciones", añade la UCO. A su vez, "este porcentaje se concentra de forma principal en un número muy reducido de expedientes, concretamente 8, cuya adjudicación se produce en el periodo de tiempo comprendido entre el 18.03.2021 y el 15.11.2022, es decir, en aproximadamente un año y medio". Y de ellos, casi 17 millones corresponden a contratos dependientes de administraciones socialistas.

Es más, el informe de la UCO destacó que, "tal y como se observa, atendiendo al importe de adjudicación, un alto porcentaje de las adjudicaciones percibidas por la mercantil Innova Next SLU se producen en los ejercicios 2021 (12.577.711,51 euros) y 2022 (7.685.322,32 euros), suponiendo de forma conjunta 20,2 millones de euros, es decir, aproximadamente un 90% del total de las adjudicaciones", explica el informe de la UCO.

"A su vez, este porcentaje se concentra de forma principal en un número muy reducido de expedientes, concretamente 8, cuya adjudicación se produce en el periodo de tiempo comprendido entre el 18.03.2021 y el 15.11.2022, es decir, en aproximadamente un año y medio, y según el siguiente detalle: 1. Expediente, adjudicado el 18.03.2021 por la Dirección General de la Entidad Pública Empresarial Red.es, relativo a los servicios de oficina Acelera PYME. El importe de adjudicación asciende a 2.149.200 euros. El contrato es adjudicado a la UTE conformada por las mercantiles Innova Next SLU (40,64%) y KPMG Asesores SL (59,36%)". RED.ES fue el gran adjudicador.