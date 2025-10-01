Illa invita al Papa a la Sagrada Familia y a los palestinos a jugar al fútbol contra la selección catalana

El líder de los socialistas catalanes y presidente de la Generalidad, Salvador Illa, ha aprovechado una recepción en el Vaticano con el Papa León XIV para invitar a Su Santidad a visitar la Sagrada Familia el próximo año, cuando se prevé que se complete la torre de Jesús y la basílica esté prácticamente acabada.

El dirigente político catalán se encuentra en Roma para participar en diversos actos sobre el Milenario de Montserrat y en ese contexto solicitó un encuentro con Robert Francis Prevost, que sucedió a Francisco el pasado mes de mayo. Illa, que hace gala de su condición de católico practicante, ya había visitado al antecesor de León XIV cuando era jefe de la oposición.

En el encuentro con el nuevo Papa, Illa ha sido acompañado por el consejero de Justicia de la Generalidad, el exdemocristiano Ramón Espadaler, y por la embajadora de España en el Vaticano, la exministra sanchista de Educación, Isabel Celaá.

Illa le ha explicado a León XIV la importancia del monasterio de Montserrat (que Prevost visitó ya hace años) y de la Sagrada Familia, en la que también estuvo antes de ser Papa.

Partido Cataluña-Palestina

Por otra parte, Illa ha dado su visto bueno a la solicitud palestina de jugar un partido contra la selección catalana de fútbol. La intención de las autoridades palestinas es que un grupo de futbolistas haga una gira propagandística por España con partidos con las selecciones autonómicas del País Vasco y Cataluña.

Illa, que como todos los socialistas, apoyó el boicot al equipo israelí de ciclismo que participó en la última edición de La Vuelta ciclista a España en medio de agresiones, ataques y toda clase de incidentes, sostiene ahora, según fuentes de la Generalidad, que el deporte debe ser un "instrumento de paz" y que nada mejor para demostrarlo que un partido contra Cataluña que se celebraría en el estadio olímpico que lleva el nombre del presidente de la Generalidad Lluís Companys, bajo cuyo mandato durante la Guerra Civil fueron asesinadas más de ocho mil personas en Cataluña en su mayor parte por ser "católicos".